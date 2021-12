Iako na Poljudu trenutno vlada zatišje (pred buru?) što se tiče zimskog prijelaznog roka, u rubrici odlazaka neće se ove zime naći Nikola Katić.

Stoper Glasgow Rangersa ostat će u Hajduku minimalno do ljeta, što je bio i dogovor kada su ga Splićani doveli na jednogodišnju posudbu. Međutim, postojala je i opcija da Rangersi u siječnju, osjete li za tim potrebu, povuku Katića natrag. Što se neće dogoditi.

- Katić ostaje u Hrvatskoj do kraja sezone. Postojala je opcija da ga Rangersi vrate zbog niza ozljeda u obrambenom redu, no 21-godišnji Nigerijac Bassey je sve oduševio i Rangersi su odustali od povlačenja Katića - piše Football Scotland.

Bivši stoper Slaven Belupa zasad je skupio 12 nastupa,a s Rangersima ga čeka još jedna i pol godina ugovora. Štoviše, isti je izvor uvjeren da će mu ponuditi i novi po povratku na Ibrox.

Doduše, postoji i opcija da Hajduk otkupi Katića, no za to nema novaca na Poljudu. A, bez obzira na to što su u obrambenom redu uz Katića i Elez, Simić, Dimitrov, navijački bi puk rado vidio još jednog stopera...