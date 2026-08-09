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TRENER REAL MADRIDA

Jose Mourinhu propao cijeli plan zbog Rodrijevog transfera: Portugalac nije bio oduševljen

Piše Issa Kralj,
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Jose Mourinhu propao cijeli plan zbog Rodrijevog transfera: Portugalac nije bio oduševljen
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Foto: Bernadett Szabo
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Mourinho ostao šokiran: Rodri bira Barcelonu, a Real ostaje praznih ruku. Katalonci nude 45 milijuna, ali transfer još visi u zraku

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Vijest da je španjolski reprezentativac i zvijezda Manchester Cityja Rodri za nastavak karijere izabrao Barcelonu umjesto Real Madrida, neugodno je iznenadila trenera 'kraljevskog kluba Jose Mourinha. Portugalski stručnjak navodno je smatrao španjolskog reprezentativca ključnim igračem koji mu nedostaje u veznom redu, ali se Rodri predomislio, prenosi Goal.com. 

Isti izvor tvrdi da je Mourinho bio vrlo ljut kada je saznao za Rodrijevu odluku. Portugalac je navodno velik dio ljetnih priprema proveo prilagođavajući taktiku upravo za Rodrija koji se sa Svjetskog prvenstva vratio sa zlatnom medaljom oko vrata.  Nakon propalog transfera uslijedilo je nekoliko napetih razgovora Mourinha s upravom kluba koja ga je obavijestila kako neće dovoditi nova pojačanja u veznom redu. 

Pre Season Friendly - Ferencvaros v Real Madrid
Foto: Bernadett Szabo

Mourinho sada mora ponovno posložiti momčad s postojećim igračima, a važnije uloge dobiti će Bernardo Silva i Arda Güler. U klubu se nadaju da tehnička kvaliteta Silve i Gülera može nadoknaditi izostanak specijaliziranog defenzivnog veznog igrača.

Službene potvrde o Rodrijevom transferu još uvijek nema, ali Katalonci se trude dovesti zvijezdu 'građana'. Barcelona je ponudila čak 45 milijuna eura za dovođenje najboljeg igrača Svjetskog prvenstva što su Englezi odbili. 

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