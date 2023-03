Joshua: Ako izgubim u subotu, umirovit ću se. I bit ću miran

Britanski boksač Anthony Joshua (33) izjavio je da će završiti karijeru ako u subotu izgubi od Amerikanca Jermainea Franklina (29).

Joshua se vraća u ring u subotu navečer u Londonu nakon dva uzastopna poraza protiv Ukrajinca Oleksandra Usika. Britanac je rekao da će se povući ako doživi treći uzastopni poraz.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Ruiz šokirao Joshuu

- Hoću. Umirovit ću se ako izgubim. Nisam ovdje da se borim s ljudima. Ako ljudi žele da se umirovim, umirovit ću se - rekao je Joshua za Daily Mail.

- Neću se boriti ako ljudi to ne žele. Ne radi se čak ni o novcu, već o konkurentima. To je ono što je važno. Pritisak dolazi s poslom. Kad odem u mirovinu, bit ću miran. Stavili ste me pod toliki pritisak i kad završim, okovi će se skinuti. Smijat ću se i uživati ​​u životu - izjavio je Joshua.

Joshua će u subotu pokušati ostvariti svoju prvu profesionalnu pobjedu od prosinca 2020., kada je nokautirao bugarskog boksača Kubrata Puleva. Franklin je imao 21 pobjedu zaredom, a u studenom mu je Dillian Whyte nanio prvi poraz odlukom sudaca nakon 12 rundi.

Najčitaniji članci