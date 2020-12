Britanski boksač Anthony Joshua se bez većih problema obračunao s Bugarom Kubratom Pulevom i tako obranio titule WBA, WBO i IBF titule teškaškog prvaka.

U ugovoru potpisanom prije borbe stajala stavka da ukoliko Joshua izgubi ima pravo na revanš. Do toga nije došlo, ali zato znamo do koje će borbe gotovo sigurno doći - one dugoočekivane s Tysonom Furyjem.

Fury je uvjeren da borba neće dugo potrajati, a da će on biti taj koji će ostati na nogama.

- Uvijek sam govorio da vjerujem da je Anthony Joshua prilagođen nekome poput mog stila. Mislim da će to biti jedna od najeksplozivnijih, najbržih borbi koje ćete vidjeti. Ciljat ću na prekid unutar prve četiri runde - kazao je Tyson Fury za Good Morning Britain.

- Anthony stoji na mom putu totalne nadmoći u mojoj eri. On je jedini kojeg nisam pobijedio. Čeka me besmrtnost, jednu sam pobjedu od toga.

Joshuin promotor Eddie Hearn inzistirao je da će pregovore nastaviti "odmah", a Fury se nada da će se uvjeti uskoro moći dogovoriti.

- Vidjet ćemo što će se dalje događati -rekao je Fury pa nastavio:

- Nadajmo se da će se ova borba dogoditi. Voljan sam boriti se. Ne znam jesu li oni. Spreman sam se prihvatiti ovu borbu posljednjih pet godina. To se do sada nije dogodilo, ali vrlo sam optimističan da će se to dogoditi 2021. - zaključio je.