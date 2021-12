Ne prestaju turbulencije nakon žustrog derbija Hajduka i Osijeka na Poljudu. Susret je završio 0-0 čime je Dinamo postao jesenski prvak, ali sudar hrvatskih divova obilježila je odluka suca Frana Jovića u kojoj je poništio gol Damjana Bohara iz penala pa najstrožu kaznu ponovio. Kalinić je iz popravnog pokušaja fantastično obranio novi penal Boharu.

Bjelica je bio vrlo nezadovoljan smatrajući da je gol neopravdano poništen. Press konferencija trenera Osijeka imala je i nastavak. Naime, nakon što je izašao u hodnik upitali smo ga da pojasni svoje riječi, konkretno, što je mislio kada je rekao da se VAR nije smio uključiti i pregledavati je li netko od igrača Osijeka ušao ranije u kazneni prostor pri izvođenju kaznenog udarca.

- VAR se nije imao pravo uključiti, nemaju oni što pregledavati snimku kod penala, to je u ingerenciji glavnog suca koji jedini može ponoviti kazneni udarac zbog toga što je igrač ranije ušao u kazneni prostor. Pitao sam četvrtog suca tko je reagirao, on mi je kazao pomoćni sudac, iako se on kod izvođenja kaznenog udarca nalazi na korner liniji. U poluvremenu sam pitao pomoćnika je li on donio odluku, on mi je kazao da je odluku donio glavni sudac, a glavni sudac mi je kazao da je odluku donio sudački tim - objasnio je Bjelica, a onda nekolicini okupljenih rekao:

- Sve je jasno, zna se zbog čega se i u čijem interesu manipulira, jednom uzmu nama, drugi put vama...

Inače, prema pravilniku, VAR sustav se kod izvođenja kaznenog udarca može koristiti jedino i isključivo za provjeru pozicije golmana u trenutku udarca (je li prerano istrčao s gol-linije ili nije). Sve ostalo je u rukama suca utakmice.

Što znači da bi odluka suca Jovića bila ispravna da se nije konzultirao s VAR sobom. Ukoliko je kazneni udarac ponovljen nakon konzultacije i sugestije sudaca iz VAR sobe, to je povreda Pravila nogometne igre HNS-a i nedopušteno korištenje VAR sustava!

A to ujedno daje Osječanima za pravo uložiti žalbu...