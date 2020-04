'Jović nije igrač za Arsenal. Pa njega ni Zidane baš ne voli...'

Nevjerojatna sezona u Eintrachtu pogurala ga je u Real Madrid, ali uskoro bi mogao opet put pod noge i to nakon samo godinu dana u Madridu.

Luka Jović je na ljeto došao za 60 milijuna eura i Zinedine Zidane je od njega očekivao jako puno. Kao i navijači. U Njemačkoj je zabio 36 golova u 75 utakmice, ali u Realu se taj učinak ne može pronaći niti dalekozorom. Odlazak iz Reala na ljeto je neminovan, a za njega je interes pokazao Arsenal.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

No bivši član 'topnika' Kevin Campbell poručio je svome klubu da ga niti slučajno ne dovodi.

- Ne, Jović se ne može uklopiti u Arsenalov sustav igre. Gledam puno španjolski nogomet, samim tim i Jovića, te sam uvjeren da se ne bi uklopio u naš klub. Jednostavno, njega ni Zidane ne voli - poručio je umirovljeni napadač koji je za Arsenal igralo od 1987. do 1994.

Srpski reprezentativac je odigrao samo 770 minuta i zabio dva gola, što je katastrofalna brojka za igrača koji je prije samo godinu dana bio jedan od najubojitijih napadača u Europi i predviđala mu se blistava budućnost, ali odlazak u Real je sve pokvario. Izgubio je taj svoj sjaj i možda bi i za njega najbolje rješenje bilo odlazak u neki manji klub. Real je klub ogromne veličine i od povijesnog značaja i navikli su samo na najbolje, a to je za Jovića možda bio ipak prevelik zalogaj.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Srbina je kritizirao i legendarni stoper Manchester Uniteda Rio Ferdinand.

- On je netko tko nije napravio ništa u Realu, ali ga je potencijal koji je pokazao u Eintrachtu učinio igračem o kojem imaju visoko mišljenje. No ne ide uvijek sve po planu kad odete u veliki klub, tako da mu ne treba zamjeriti. Mislim da je on igrač koji može donijeti nešto Arsenalu, ali ne vjerujem da Arsenalu treba igrač na toj poziciji.

Ipak, olakotna stvar je ta što su Joviću tek 22 godine i još ima vremena za njega. Potencijal ima, a sada je samo preostalo da opravda povjerenje čelnika Reala koji su iskrcali vagon novca za njega. Ili... da opravda povjerenje čelnika nekog drugog kluba...