Jović: 'Nismo svjesni potencijala koji imamo!' Špoljarić: 'Želimo otići do kraja, to je u genima...'

A gdje su kokice?, pitao je prije premijere filma “Tri zlata iz inata” uvijek dobro raspoloženi legendarni golman “kauboja” Vlado Šola (56).

No, za film koji je režirao Bruno Kovačević čak su i kokice bile suvišne jer dokumentarni film o 35 godina rukometa u Hrvatskoj jednostavno plijeni pažnju. Radnja filma temelji se na osvajanju zlatnih medalja na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i Ateni 2004. te na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003.

Priča govori o počecima rukometa u Hrvatskoj, stvaranju najvećih uspjeha i putu koji je vodio do njih. Film prikazuje i uspon i padove, uključujući bolnu 2009. godinu kada je Hrvatska kao domaćin prvenstva izgubila u finalu od Francuske u Zagrebu. Nećemo vam otkriti previše (toplo preporučujemo da pogledate film), ali riječ je o inspirativnom dokumentarcu s jasnom porukom: hrvatski rukometaši nikada ne odustaju. Ta poruka posebno znači sada kada nam slijedi prvenstvo na kojem smo sudomaćin.

Na premijeru su došli brojni uzvanici, uključujući igrače, članove stožera i političare. Jedan od glavnih protagonista je Božidar Jović (52), osvajač olimpijskog zlata u Atlanti i svjetskog zlata u Portugalu, koji je s nama nakon premijere podijelio dojmove.

- Film me jako dojmio. Drago mi je što ne govori samo o slavnim devedesetima nego i o osamdesetima, jer su tada igrali neki igrači koji su mi bili idoli i zbog kojih sam počeo igrati rukomet. Prikazali su i trenere koji su me trenirali, što mi je posebno drago - rekao je i dodao:

- Mladi koji igraju rukomet trebali bi pogledati ovakav film kako bi pronašli uzore. I ja sam kao mlad imao idola, a poistovjećivanje s njim potiče htijenje i želju. Žao mi je što reprezentacija nije gledala ovaj film. Da mene pitaju, pustio bih im ga kao motivaciju, kako bi shvatili da se od 16. mjesta na Europskom prvenstvu može doći do zlata. Netko će reći da smo imali sreće, ali bilo je i puno znanja.

'Potreban nam je samo jedan klik'

Hrvatski reprezentativci u kampu su u Karlovcu, gdje, udaljeni od svakodnevne gungule, usmjeravaju pažnju na prvenstvo. Jović, glavni menadžer Rukometnog kluba Zagreb, ističe kako bi svi mladi sportaši trebali pogledati film kako bi se dodatno motivirali.

- Ovaj film trebaju gledati ne samo reprezentativci. U mom klubu inzistirat ću da ga igrači pogledaju. Napredak zahtijeva uzore i zaljubljivanje u sport. Isto vrijedi i za nogomet, gdje je Luka Modrić inspirirao tisuće djece da počnu igrati. To vrijedi i za Ivana Balića, Patrika Ćavara ili Iztoka Puca, koji su mnoge privukli rukometu. Mladi trebaju uzore, a ovakvi filmovi pokazuju kako se stvaraju uspjesi.

Naravno, razgovor nije prošao bez pogleda na nadolazeće prvenstvo.

- Oprezan sam. Kao igrač sam u sezoni gubio dvije ili tri utakmice. Ova reprezentacija još nije svjesna svog potencijala, što su već pokazali. Na Olimpijskim igrama uvjerljivo su pobijedili Njemačku, ali su sutradan igrali loše. To znači da im treba samo jedan ‘klik’ koji će, nadam se, uskoro doći. Sjećamo se 2003. godine kada smo izgubili od Argentine, a na poluvremenu zaostajali protiv Saudijske Arabije. Nakon toga krenuli smo uzlaznom putanjom, i to je potrebno ovoj generaciji. Iz utakmice protiv Sjeverne Makedonije trebaju izvući pouke i probuditi se jer kvaliteta i potencijal sigurno postoje.

Sličnog je mišljenja i nekadašnji “ministar rukometne obrane” Denis Špoljarić (45), pomoćnik izbornika Dagura Sigurdssona.

- Svi želimo doći do kraja, to nam je u genima, ali moramo ići polako, korak po korak. Imamo mladu ekipu s nekoliko iskusnih igrača, ali puno toga mora se poklopiti kako bismo stigli do vrha. Dečki dobro rade, treninzi su kvalitetni i atmosfera u ekipi je odlična.

'Domaća publika će nas nositi'

Kapetan reprezentacije Domagoj Duvnjak već je najavio kako će se oprostiti od najdražeg dresa nakon smotre u Zagrebu. Jović mu želi da kao najbolji oproštajni poklon osvoji zlato.

- Duvnjak je vrhunski igrač, koji je u klupskom rukometu osvojio sve i dao mnogo reprezentaciji, ali, nažalost, nema zlato. Volio bih da završi reprezentativnu karijeru zlatom, ne samo zbog njega, nego i zbog hrvatskog rukometa i mog RK Zagreba, koji uvijek daje najviše reprezentativaca. To bi inspiriralo mlade da se upišu na rukomet i jednog dana postanu ‘novi Duvnjak’.

Odlaskom Duvnjaka u reprezentativnu mirovinu, Hrvatska gubi ne samo jednog od najboljih igrača u povijesti nego i ključnu figuru hijerarhije u momčadi, koja ostaje bez lidera.

- Novi lider? Današnje generacije više vremena provode na mobitelima. Mi smo se zabavljali vicevima, skečevima i šalama. Oni to rade na svoj način. No, svaki put kada jedan lider ode, pojavi se novi, kao što će se dogoditi i sada nakon Duvnjaka - rekao je Jović.

Kao domaćini, imat ćemo privilegiju igrati pred svojom publikom.

- U prvoj utakmici domaća publika često stvara pritisak, pogotovo u prvih deset minuta dok se igrači ne opuste. Prva utakmica uvijek je najteža, ali kada to prođe, sve postaje lakše - izjavio je Špoljarić.

Jović se slaže, no vjeruje da domaća publika može izvući i najbolje iz igrača.

- Domaća publika može stvoriti pritisak, ali mladim igračima može biti i vjetar u leđa. Pred punom dvoranom u Danskoj možda bi se suzdržali od nekih poteza, dok će ovdje imati podršku. Dobro je što na početku igramo s Bahreinom i Argentinom. Te utakmice mogu donijeti zalet i samopouzdanje prije pravih izazova, a prva će biti s Egiptom. Nakon toga počinje pravi turnir. Uvijek navijam za reprezentaciju. Kao igrač sam bio pobjednik i vjerujem da ovi dečki imaju pravi duh. Malo im treba za uspjeh.

'Mandić će se vratiti još jači'

Prva utakmica igra se u srijedu u 20.30, a protivnik je Bahrein, reprezentacija koju šira javnost često smatra slabijom, no član stručnog stožera s tim se stavom nikako ne slaže.

- Bahrein nije slabija reprezentacija. Analizirali smo njihove utakmice, imaju jako dobre igrače i ne smijemo ih podcijeniti. I Japanci su nam nekad djelovali slabiji, kao i Argentinci, pa smo uvijek imali problema. Moramo ih shvatiti ozbiljno - ističe Špoljarić.

Nažalost, razdoblje prije prvenstva obilježile su nemile scene u Zagrebu, kada je u tučnjavi suigrača stradao mladi hrvatski golman Matej Mandić. Zbog ozljede lica on neće nastupiti na prvenstvu.

- Jako mi je žao što se to dogodilo. Nevjerojatno je da se tako nešto može dogoditi unutar jedne ekipe. Dečki zajedno žive i treniraju. Što se točno dogodilo, najbolje je pitati njega. Naravno, velika nam je šteta što Mandić nije s nama, ali vjerujem da će se vratiti još jači - izjavio je Špoljarić.

Za kraj, nekadašnji “ministar obrane” podijelio je svoj optimizam i uvjerenje da se možemo nadati velikim stvarima.

- Svake godine Danci, Norvežani, Šveđani i Francuzi konkuriraju za vrh. I mi se trebamo izboriti za svoje mjesto među njima.

Hrvatska nije favorit na ovom Svjetskom prvenstvu. Kladionice najveće šanse daju Dancima, no, kao što film “Tri zlata iz inata” pokazuje, Hrvatska nikada nije bila favorit, ali nitko nam ne može zabraniti da se nadamo.