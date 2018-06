Jovićević 'izvisio', Mandarić je na klupu doveo doveo - Stolicu

Za Milana Mandarića, 79-godišnjeg srpsko-američkog milijunaša rođenog u Gospiću, malo je reći da je kontroverzan. I u poznim godinama čovjek je duboko upleten u nogomet, nakon Portsmoutha, Leicester Cityja i Sheffield Wednesdaya preuzeo je ljubljansku Olimpiju, koju vodi čvrstom rukom i često - bez previše logike. Kao, primjerice, u trenucima kad je Igoru Bišćanu, treneru koji je donio njegovu klubu slovensko prvenstvo i kup, mrtav-hladan uručio otkaz.

Navodno je bilo i nekakvih sukoba između njih, čvrsti i nepokolebljivi Bišćan nije pristajao na njegove želje da gura pojedine igrače na uštrb drugih, ali to je sad ionako već završena priča. Nakon što je otjerao uspješnog trenera, Mandarić je krenuo tražiti njegova nasljednika. Vijesti iz Ljubljane koje su stizale prije nekoliko dana govorile su da se odlučio za još jednog Hrvata, opet za Igora, ali ovoga puta Jovićevića, trenera Dinama II, puno poznatijeg po "crtici" iz igračke karijere koja kaže da je prvi Hrvat u povijesti u dresu velikog Real Madrida.

Slovenski mediji bili su uvjereni da je stvar riješena, no ispalo je da to baš i nije tako. E sad, je li se Mandarić predomislio ili Jovićević naprosto nije želio ići u takvu sredinu, u kojoj očito uvijek možeš očekivati neočekivano, na kraju je manje važno. Jedina nepobitna činjenica je da je ta priča propala, a da je novi trener Olimpije 39-godišnji Ilija Stolica. Da, u klubu poput ovoga nije neobično da na klupu dođe Stolica. U ovom slučaju to je čovjeku prezime, u nekom drugom... Tko zna!

Riječ je o treneru koji je ove sezone trenirao Vojvodinu, sezonu prije toga Voždovac, a igračka karijera, završena 2011., prilično je zanimljiva. Naime, osim neuspješne epizode u Partizanu, za koji je u toj jednoj sezoni skupio svega četiri nastupa, Stolica je igrao i u Zemunu, OFK Beogradu, u Ukrajini (Metalurg Donjeck), Španjolskoj (Lleida), Belgiji (Sint-Truidense i Mons), Grčkoj (OFI Kreta), Crnoj Gori (Budućnost) i - SAD-u! Na kraju karijere otišao je prvo u New England Revolution, a zatim i u FC New York, u kojem je i završio svoju igračku priču.

Kao trener iza sebe ima samo dvije sezonu u kojima je kao prvi trener vodio neku momčad, ali i to je bilo dovoljno da ga Mandarić pozove i odabere za novog trenera. Do kad? E, to ćemo tek vidjeti... A Igor Jovićević se okreće drugim opcijama.