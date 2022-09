Jovićević: Nitko za Šahtar nije htio potpisati, a na uzbune u tri sata ujutro više i ne ustajemo...

Nogometaši Šahtara u prvom kolu grupne faze Lige prvaka senzacionalno su u gostima pobijedili RB Leipzig (4-1). Trener Šahtara Igor Jovićević (48) pucao je od ponosa. Domenico Tedesco, trener njemačke momčadi, dobio je otkaz.

'Budžet Šahtara je sad pet-šest puta manji'

- Uh, kakva utakmica... Vjerojatno nitko u klubu to nije očekivao. Favorit je bio Leipzig. Ispred nas su financijski i kadrovski, ali znali smo da su u rezultatskoj krizi. Trkački smo bili sjajni, taktički odlično pripremljeni. Pobjeda je ovo za ukrajinski narod, prepoznali su da se borimo za njih, da barem na 90 ili 95 minuta zaborave na rat i sve probleme - rekao nam je u uvodu hrvatski strateg.

Koliko je budžet Šahtara manji u odnosu na period prije rata?

- Sigurno pet ili šest puta. Morate znati da Leipzig vrijedi gotovo 500 milijuna eura. Pokazali smo protiv Nijemaca hrabrost i osobnost. Pa mi smo kod četvrtog gola imali 27 dodavanja. Takvu akciju teško je izvesti i protiv četvrtoligaša, a kamoli protiv jedne od najpotentnijih europskih momčadi - smatra Jovićević.

Šahtar je proteklih godina imao momčad satkanu od brazilskih supertalenata. Danas su u klubu tek tri stranca. Brazilski bek Lucas Taylor, naš Neven Đurasek i napadač Lassina Traore.

- Kad je počeo rat, napustilo nas je 15 Brazilaca. Da samo znate koliko nas je igrača u ovom prijelaznom roku odbilo. Prva dva kola ukrajinskog prvenstva igrali smo u Kijevu. Pa tko bi tamo htio doći... Da vas sad ja pozovem tamo, zar biste došli? Sad smo stacionirani u Lavovu, nešto je mirnije.

'Nema za nas slobodnog dana'

Jovićević i ljudi iz kluba imaju velike probleme u planiranju utakmica.

- Mi do kraja sezone nećemo imati slobodan dan. Znate da je nebo iznad Ukrajine zatvoreno. Putujemo avionom nakon svake europske utakmice do Poljske. Potom autobusom idemo u Lavov. Tako i idemo na utakmice. Možemo odmarati samo u autobusu ili avionu. Logistički je sve to izuzetno zahtjevno. Bit će problema s procesom oporavka, ali druge nema - kaže pa dodaje:

- U Europi nema trenera koji ima probleme koje imam ja. Sve je ovo za mene novo, nemam iskustva vođenja momčadi u Ligi prvaka. Smatram da sam položio ispit.

S kakvim se još preprekama u radu susrećete?

- Uzbune su tu svakodnevno, čujemo ih. Strašno to psihološki utječe na momčad. Kako da igrači ili ja u tim trenucima razmišljamo o taktici. Uzbune se nekad čuju i u tri ili četiri ujutro. Ne možeš ni ustati na svaku i ići u sklonište. Samo se moliš da negdje ne "grune" bomba - priča nam Jovićević.

'Imamo i mi svog Oršića'

Najveća je zvijezda Šahtara Mihajlo Mudrik (21). Prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura, imao je ponude Arsenala, Chelseaja... Zanimalo nas je koliko ga je teško bilo zadržati.

- Ma to je fantastičan momak, radoholičar. Glavna je zvijezda momčadi, sad je on "brazilac". Sad smo i pobijedili. Ako ovako nastavimo, samo će mu se povećati cijena. Istina je da je bilo lukrativnih ponuda. Mudrik me stilom igre i privrženošću klubu podsjeća na Mislava Oršića.

Rat je sigurno motiv više za ukrajinske sportaše. Mogu li se vući paralele s našim sportašima devedesetih?

- Apsolutno, taj zanos je usporediv. To je ono što nas nosi u ovoj kampanji Lige prvaka. Hrvati i Ukrajinci su dva naroda bratska, sličnog mentaliteta. Osjećam da su moji igrači nabrijani, da igraju za Šahtar i za cijelu Ukrajinu.

'Dinamo se približava gigantima'

Bili ste trener Dinama II, ali i prve momčadi. Jeste li nakon utakmice s Leipzigom popričali s Joškom Gvardiolom i Danijem Olmom?

- Jesam, slikao sam se s njima. Olmo je bio ozlijeđen. Gvardiol je radio sa mnom, zna koliko studiozno i temeljito pripremam utakmice, kako pristupam protivnicima s taktičke strane. Upozorio je suigrače na to, ali... Ma strašno smo odigrali. Imali smo i posjed, a bili i opasni iz kontri. Ti naši mladi igrači igrali su sjajno, kao da nema sutra.

A što kažete na Dinamo i senzacionalnu pobjedu nad Chelseajem?

- Pratio sam rezultat kad sam išao na stadion. Presretan sam. Dinamo radi ogromne korake, sve su bliži ovim europskim nogometnim monstrumima, gigantima - podvukao je Jovićević.

