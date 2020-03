Jradi je produžio, Barry još na čekanju, a zove ga i Carrillo...

Nakon što je Osijek smanjio primanja igračima na pola, a Dinamo svim igračima i zaposlenicima najavio smanjenje primanja za trećinu, što igrači prve momčadi nisu prihvatili, nepopularnu mjeru najavio je i vlasnik Rijeke Damir Mišković, koji je to opravdao jedinom mogućnošću preživljavanja klubova.

No, za razliku od najvećih konkurenata, Hajduk se za sada nije odlučio na rezove, štoviše, neslužbeno saznajemo kako su već produžili ugovor s Baselom Jradijem, a drže otvorenom i ponudu za Hamzu Barryja, kome krajem lipnja ističe ugovor i koji je već mogao potpisati za neki drugi klub.

Iz Hajduk kažu da pregovori s Gambijcem još uvijek traju, Barry je do ove obustave svih aktivnosti tražio veća primanja za ostanak na Poljudu, no što će se u novonastalim okolnostima događati teško je i predvidjeti. U nekom crnom scenariju, o kome nitko ne želi ni sanjati, pitanje je hoće li se do lipnja uopće i igrati nogomet...

Za razliku od Barryja koji sam odlučuje hoće li ili neće potpisati novi ugovor, a navodno mu je i dalje otvorena mogućnost odlaska kod Joana Carrilla u MOL Vidi, u slučaju Jradija sve je bilo u rukama Hajduka, koji se i u ovim teškim vremenima odlučio zadržati danskog veznjaka libanonskih korijena. Još uvijek se čeka službena potvrda, tako da uvjeti produženja ugovora nisu poznati, ne zna se je li u pitanju isti iznosi ili je ipak zbog ove situacije došlo do korekcije, no bez obzira na to, Hajduk je i ovim potezom poslao snažnu poruku svim igračima i zaposlenicima u klubu.

Poglavito zaposlenicima. Objavili su kako prate razvoj situacije imajući na umu temeljnu zadaću očuvanja funkcionalnosti i financijske stabilnosti kluba te kako će pravovremeno poduzimati mjere u tom cilju, istovremeno vodeći računa da te odluke budu uravnotežene i što pravednije prema svima, uključujući igrače i zaposlenike kluba.