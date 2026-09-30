Jude Bellingham stigao u Hrvatsku i odmah se zaljubio

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu u 18 sati na Rujevici igra susret 3. kola Lige nacija protiv Engleske. Jedan od ključnih igrača Engleske je Jude Bellingham. Zvijezda Real Madrida na svojoj aplikaciji JB5 objavila je fotografiju s hrvatske obale uz vrlo kratku poruku. "Croatia. 😍.

Na fotografiji je Bellingham uz more, s podignutim palcem, dok se u pozadini vide brodovi i hrvatska obala. Engleska je nakon utakmice u Pragu stigla u Hrvatsku, gdje je u subotu čeka treći susret u samo osam dana.

🤍🇭🇷 Jude Bellingham on his app: “Croatia. 😍” pic.twitter.com/jGJDRvEGA9 — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 30, 2026

Također, da je se engleskom nogometnom reprezentacijom sletio u Hrvatsku podijelio je i na svojem Instagramu.

Foto: Insagram/screenshot

Obje reprezentacije su prva dva kola ove sezone Lige nacija odigrale protiv istih protivnika, Španjolske i Češke. Hrvatska je natjecanje otvorila pobjedom 2-1 protiv Češke u Pragu, nakon čega je u Sevilli izgubila 4-1 Španjolske. Engleska je krenula porazom 3-2 od Španjolske na Wembleyju, a zatim je u Pragu pobijedila Češku 2-0.

Bellingham je protiv Španjolske odigrao cijelu utakmicu i upisao asistenciju, dok je protiv Češke počeo na klupi. Dodajmo da Hrvatska i Engleska tako nakon prva dva kola imaju po jednu pobjedu i jedan poraz.