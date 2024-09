Jug odbio inicijativu Crnogoraca i hrvatskog saveza: Mi možemo igrati samo na svome Gružu

Iako su predstavnici Hrvatskog vaterpolskog saveza i vaterpolskog kluba Primorac iz Kotora krajem kolovoza dogovorili da će ovosezonske utakmice između tog i hrvatskih klubova igrati na neutralnim bazenima i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj zbog spora oko imena bazena toga kluba u Kotoru, tu su ideju odbili iz dubrovačkog Juga na sjednici uprave održanoj u srijedu.

"Uprava VK Jug Adriatic osiguranje na svojoj je sjednici, održanoj 11. rujna 2024. jednoglasno donijela odluku: Vaterpolski klub Jug Adriatic osiguranje neće igrati domaće utakmice protiv kotorskog Primorca u sklopu Regionalne vaterpolo lige na ”neutralnom” bazenu te domaćini možemo biti jedino na svom bazenu u Dubrovniku, u Gružu", napisali su u priopćenju dubrovačkog kluba.

Bazen Primorca do 2021. nosio je ime Nikša Bućin prema antifašistu poginulom u borbi s četnicima 1944., a potom je općinska skupština u Kotoru odlučila nazvati ga po Zoranu Gopčeviću Džimiju, jednom od najboljih crnogorskih vaterpolista u povijesti i osvajaču medalja na najvećim natjecanjima, ali i čuvaru zloglasnog logora Morinj 1991. gdje je počinio ratni zločin nad hrvatskim stanovništvom. Preminuo je 2000.

>>> Više o zloglasnom logoru Morinj pročitajte OVDJE.

- Bio je zapovjednik straže u Morinju. Ispitivao je zatočenike, izdavao zapovijedi koga, što, gdje... Bio je nazočan kad su se tukli zatočenici. Nažalost, vidio sam to i osjetio na svojoj koži. Zbog uloge u Morinju, Gopčević nije dostojan da dobije takvu počast. Ponavljam, njegovo djelovanje osjetio sam na vlastitoj koži. Pustio bi njih trojicu, četvoricu, petoricu da me prebiju, a on bi gledao i uživao. I još bi me vrijeđao - govorio je bivši logoraš Zdenko Bulić.

Hrvatski su klubovi, dok su Crnogorci bazen spornog imena renovirali, gostovali u Budvi, a logorašima nikako nije prihvatljivo načelo reciprociteta.

"Zgroženi zbog pokušaja ucjene od strane VK Primorac iz Kotora, a zbog spremnosti naših klubova i HVS (?) da se utakmice regionalne vaterpolske lige odigravaju na neutralnim terenima, izražavamo i najoštrije osuđujemo ovakav vid sportskih dogovora i prodaje za judine škude", napisali su iz Hrvatskog društva logoraša srpskih i crnogorskih koncentracijskih logora.

U logoru Morinj mučili su i zlostavljali 312 logoraša iz Dubrovačko-neretvanske županije, još 40-ak iz drugih dijelova Hrvatske, i 50-ak iz Hercegovine. Najmlađi je imao samo 13, a najstariji 82 godine. Tamo bi boravili od jednog do devet mjeseci. Crna Gora je u međuvremenu logorašima isplatila između 10.000 i 15.000 eura odštete, a 2013. osuđena su četvorica na ukupno 12 godina zatvora.

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić podržao je odluku Juga. Pitanje je hoće li mu se pridružiti i drugi hrvatski klubovi u regionalnoj ligi, splitski Jadran, zagrebačka Mladost, riječko Primorje i šibenski Solaris.

"Ne damo na dostojanstvo naših logoraša! U raspravama o igranju ili neigranju u bazenu Zoran Gopčević u Kotoru i reciprocitetu kao rješenju nikako ne smijemo zaboraviti da je taj lik - Gopčević ponižavao i premlaćivao naše branitelje i civile u logoru Morinj, a da grad Kotor (a onda valjda i klub Primorac), očito ne odustaje od veličanja toga lika pa tako valjda i njegova (ne)djela. I dalje mislim da hrvatski klubovi ne trebaju igrati u bazenu s tim imenom! Također mislim da ne treba pristati na reciprocitet, tj. neigranje na Jugovu i drugim bazenima hrvatskih klubova!", napisao je Dobroslavić.