Vaterpolisti dubrovačkog Juga AO i Radničkog iz Kragujevca borit će se za naslov prvaka Regionalne vaterpolske lige, nakon što su u subotnjim polufinalima na završnom turniru u Zagrebu Dubrovčani svladali splitski Jadran s 12-10 (3-3, 5-2, 3-2, 1-3), a Kragujevčani u raspucavanju peteraca pobijedili Mladost s 14-13 (0-2, 1-1, 5-2, 2-3, 6-5).

Jugaši su do pobjede u drugom polufinalu došli zahvaljujući boljoj igri u drugoj i trećoj četvrtini. Kad je momčad Vjekoslava Kobešćaka povela s 11-6 u 22. minuti, pobjednik je praktično odlučen. Splićani su do kraja dvoboja sveli zaostatak na dva pogotka, ali nisu po drugi put u tjedan dana uspjeli pobijediti favorizirani Jug, kao što je to bio slučaj na nedavnom gostovanju u Gružu u utakmici hrvatskog prvenstva.

Najzaslužniji za pobjedu Juga bio je Loren Fatović koji je postigao šest od 12 pogodaka dubrovačke momčadi. Po dvaput su mrežu zatresli Xavi Garcia i Hrvoje Benić. Kod Jadrana su najbolji bili Jerko Marinić Kragić s četiri te Marin Delić s tri pogotka.

Jug se tako probio do svog 12. finala Regionalne vaterpolske lige u kojem će tražiti put prema svom petom naslovu, a prvom nakon 2018. Radnički je prvi srpski klub koji će se boriti za naslov prvaka u ovom natjecanju.

Nedjeljni program na bazenu uz Savu počet će 17.15 sati utakmicom za treće mjesto u kojoj će se sastati domaća Mladost i splitski Jadran. Finalni dvoboj Juga i Radničkog na rasporedu je od 19 sati.