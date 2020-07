Junak lokosa Grbić: I oni s deset puta većim budžetom su iza nas

Nemamo navijače, ali imamo atmosferu, svi smo kao jedna obitelj. Dobili smo slobodno do utorka. Vidjeli smo s kim igramo u Ligi prvaka, ali zasad smo fokusirani samo na Kup, trener nas drži na zemlji, kaže nam Grbić

<p>Evo, baš listam poruke, svi čestitaju, u pravo vrijeme ste me nazvali, javio nam se jutro nakon utakmice u Osijeku <strong>Lokomotivin </strong>golman <strong>Ivo Grbić</strong> (24). </p><p>A imaju i na čemu, Grbić je protiv Osijeka imao šest obrana, poskidao je sve što se poskidati moglo. Morali smo pitati, je li to najbolja utakmica u dosadašnjoj karijeri?</p><p>- Ma nije, imao sam ja boljih utakmica, čak i ove sezone. Ova je bila možda rezultatski najneizvjesnija. Sve ono što smo radili ove sezone stalo je u tih 90 minuta. Pokazali smo strašan <strong>karakter</strong>, pobijedili smo u gostima momčad koja na svom terenu nije izgubila godinu i pol dana. Golove u 90. i nekoj minuti zabijali smo Dinamu, Hajduku, dva Interu, Osijeku u završnici... - kaže stasiti golman pa dodaje:</p><p>- Drugo mjesto je strašan rezultat. Pa Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek imaju po <strong>10 puta</strong> veće proračune od nas. Koja je tajna dobrih rezultata? U klubu je sve sjajno posloženo, od uprave do trenera. Mi igrači se sjajno slažemo, svi smo kao jedna velika obitelj. Puno je mladih igrača, puno profesionalaca, imamo trenera koji nam ne daje da poletimo. I sada kada smo završili prvenstvo stojimo čvrsto na zemlji. Rijeka je sjajna momčad i bit će to teška utakmica. No ne bojimo se.</p><h2>Pogledajte video: Lokomotiva slavi drugo mjesto</h2><h2>'Kolinger je DJ, atmosfera je sjajna'</h2><p>Je li se slavilo sinoć?</p><p>- Naravno, ali ništa pretjerano. Nakon utakmice feštali smo u autobusu na putu prema Zagrebu. DJ je bio naš kapetan <strong>Denis Kolinger</strong>, puštale su se domaće pjesme, gorjelo je sve. Ma, znate, standardno, <strong>Oliver</strong>, Mate Mišo Kovač, Mladen Grdović, dalmatinske - smije se Grbić.</p><p>Trener Goran Tomić honorirao je dobru igru svoje momčadi. Njegovi puleni iscrpljeni su, vremena za oporavak je malo, jer "lokose" već u subotu čeka po finale Kupa s Rijekom na Šubićevcu.</p><p>- Sve naše misli okrenute su ka toj utakmici, zato i kažem da nismo previše slavili. Trener nam je dao slobodno do utorka, da malo napunimo baterije. Nemamo navijače, ali imamo tu atmosferu i uživamo svaki dan doći na trening. Na putovanjima, u busu, ta zezancija. Baš uživamo svaki dan. To se na kraju vidi na terenu.</p><h2>'U Europi prezentiramo Hrvatsku'</h2><p>Lokomotiva je drugim mjestom dohvatila kvalifikacije za<strong> Ligu prvaka</strong>, ide na dio ždrijeba za neprvake jače rangiranih liga. Zapravo, njezina su sva tri moguća suparnika u 2. pretkolu već poznata, ako ne bude kakvih sudskih zavrzlama. Momčad s Kajzerice će, dakle, na <strong>Besiktas</strong>, Viktoriju Plzen ili bečki Rapid.</p><p>- Vidio sam moguće protivnike i to su sve veliki klubovi. Počašćeni smo što smo u takvom društvu. Znate što je to za klub kao što je Lokomotiva. Sretni smo što smo ušli u takvo birano društvo, ali mi sada imamo finale Kupa. Po povratku u Zagreb uopće nismo pričali o Ligi prvaka jer smo fokusirani na Kup. Imat ćemo samo tri-četiri dana slobodno nakon finala, a nakon toga ćemo se pripremiti za novu sezonu. Kreće HNL, a onda ćemo se okrenuti kvalifikacijama za Ligu prvaka. Sigurno da ćemo dati sve od sebe da Hrvatsku prezentiramo u Europi u najboljem mogućem svjetlu. </p><p>Znači ostajete u klubu i sljedeće sezone?</p><p>- Nemam komentara na tu temu - zakopčan do grla ostao je Grbić.</p>