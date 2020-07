Sve o Lokosima: Kastratija su doveli iz treće albanske lige, Tomića Kinezi nagradili otkazom

Lokomotiva je sezonu otvorila s tri poraza i gol razlikom 0-7. Tomić je ponudio ostavku, ali uprava Lokomotive to je odbila. Sjajan potez, Tomić je od anonimnih igrača stvorio momčad za drugo mjesto i finale Kupa

<p>Je li Šibenčanin <strong>Goran Tomić</strong> (43) najbolji trener u Hrvatskoj? Možda bi se čak i neki kojima je Lokomotiva trn u oku složili s tom konstatacijom.</p><p>Lokomotivin direktor <strong>Šikić</strong>, trener Tomić, njegov stožer, ali i sami <strong>igrači </strong>vjerojatno nisu ni sanjali da će sezonu završiti na drugom mjestu, onom koje vodi u kvalifikacije za <strong>Ligu prvaka</strong>. E, da, igraju još "lokosi" finale Kupa s Rijekom na Šubićevcu.</p><h2>Pogledajte video: Igrači Lokomotive slave drugo mjesto</h2><p>Zašto pišemo da su svi u klubu iznenađeni ovim sjajnim rezultatima? Lokomotiva je kraj prošle sezone okončala katastrofalno, pali su na šesto mjesto, iako su bili na korak do Europe, a i u ovu sezonu ušli su loše. Tri utakmice - tri poraza. Prvo Dinamo 3-0 na Maksimiru, potom Rijeka na Kranjčevićevoj 1-0, a onda ih je i Hajduk na Poljudu razbio 3-0.</p><p>Tomić je kao karakteran čovjek odmah dao mandat na raspolaganje, ali uprava Lokomotive to je odbila. Trgnuli su ti porazi igrače Lokomotive, koji su potom nanizali šest utakmica bez poraza i konačno proigrali. Moramo imati na umu da je Lokomotiva ljetos prodala neke ključne igrače. </p><h2>Kastrati došao iz treće albanske lige</h2><p>Prošlosezonski prvi strijelac <strong>Dejan Radonjić</strong> otišao je u Samaru, najbolji branič <strong>Toni Datković</strong> zaputio se na posudbu u španjolskog drugoligaša Huescu, <strong>Luka Ivanušec</strong> pristupio je Dinamu, a Tomić je pokazao trenersku genijalnost i nadoknadio sve te igrače te napravio još bolju momčad. Neki će reći, a neće pretjerati, možda čak i najbolju Lokomotivu u povijesti. Bolju i od one s Kramarićem, Pjacom, Malešom, Šitumom..., koja je igrala finale Kupa s Hajdukom prije sedam godina.</p><p>Ma ni najveći optimisti ne bi očekivali da će se <strong>Jon Mersinaj</strong> (21) prometnuti u ponajboljeg stopera lige. Radi se o igraču koji se prošle sezone kalio u albanskom prvoligašu Laciju. "Lokosi" su uzimali igrače čak i iz treće albanske lige. Ne zaboravimo da je Tomić od <strong>Lirima Kastratija</strong> (21), koji je došao iz tiranske Shkëndije, napravio najbolje i najbrže mlado krilo lige. Krilo koje je u Maksimiru rušilo Dinamo.</p><p><strong>- </strong>Sirovina je vrhunska, no treba mu još završna obrada - kazao je prije dvije godine Jerko Leko, koji ga je vodio u juniorima Lokomotive. </p><p>Obradio ga je Tomić. U maniri <strong>Juraja Dalmatinca</strong> napravio je skulpturu vrijednu divljenja. Vrijednu nekoliko milijuna kuna, koliko je Dinamo "iskeširao" za mladog reprezentativca Kosova.</p><p>Kapetansku traku preuzeo je <strong>Denis Kolinger</strong> (26), stoper dvometraš, <strong>dobri div</strong> momčadi s Kajzerice. Kolinger je vicmaher, čovjek zadužen za dobru atmosferu u svlačionici. Suigračima je kupio aparat za kavu i izazvao salve smijeha. Zna Kolinger i udariti, a "nepoderiv" je i u duelu. Plod suradnje Sveučilišta u Neuchâtelu i Fife sjajne su statistike koje CIES (International Centre for Sports Studies) gotovo svakog tjedna izbacuje. Prema jednoj od njihovih recentnih statistika, Kolinger je među prvih 20 najboljih skakača u konkurenciji 35 europskih liga. Kolinger osvaja više od 80% zračnih duela.</p><h2>'Hajduk je radio pritisak na mene'</h2><p>Ipak, ako moramo birati kome ide titula najboljeg igrača Lokomotive, bio bi to golman <strong>Ivo Grbić</strong> (26). U Hajduku je godinama grijao klupu, bio treći, nekad čak i četvrti golman. Sve dok mu Lokomotiva nije pružila ruku spasa. Tomić je od Grbića napravio najboljeg golmana lige. Golmana koji po utakmici ima gotovo pet obrana, što su suludo visok broj s obzirom da se radi o momčadi sa samog vrha.</p><p>- Dvije i pol godine bio sam bez ijedne službene momčadi za prvu momčad Hajduka gdje je prošlo sedamdeset i nešto igrača. Dvije sezone bio sam na klupi bez da su mi dali jednu utakmicu, neku, bilo koju, bez veze u Kupu. Dali su mi do znanja da nikako ne računaju na mene i nisam se ugodno osjećao, osjećao sam da to nije to za mene - rekao je Grbić i objasnio situaciju:</p><p>- <strong>Letica </strong>je bio prvi golman, <strong>Stipica </strong>drugi i bili su u zadnjim godinama ugovora te su im rekli da žele ići iz kluba, a kad su oni to saznali onda su mi preko navijača i preko medija išli raditi pritisak i na neki me način iskriviti kao da odlazim iz svog kluba jer želim ići. Nudili su mi potom duplo više novca od Lokomotive, ali ja sam samo htio braniti...</p><p>Od Marija Budimira (34) očekivalo se puno, ali najiskusniji u svlačionici "lokosa" nije imao najbolju sezonu. Zabio je svega dva gola u 24 nastupa, nikako ga nije išlo, ali njegov su učinak "zamaskirali" mladi <strong>Indrit Tuci</strong> (19) i <strong>Marko Tolić</strong> (24), mladić koji je na Kajzericu stigao kao hit-igrač 2. HNL, a dobru formu prenio je i na prvoligaške travnjake. </p><p>Tko zna bi li Lokomotiva dogurala do drugog mjesta da zimus nekako nije nagovorila Tolića na ostanak. Sjetimo se, Tolić nije htio potpisati novi ugovor s Lokomotivom pa ga Tomić nije poveo na zimske pripreme. Nakon par dana "na ledu", Tolić je ipak potpisao ugovor, odradio dio priprema u Istri te u nastavku prvenstva nastavio rešetati protivničke mreže. Završio je sezonu s 14 golova i pet asistencija u 35 utakmica. </p><p>Kad tu još pridodate Splićanina <strong>Kristijana Jakića</strong> (23), prekaljenog <strong>Sammira </strong>(33) i supertalentiranog <strong>Enisa Çokaja</strong> (21) onda je jasno da je Tomić dobro uštimao svoj orkestar. S njima dvojicom dobio je veznjake koji mogu kreirati, koji su sjajni za slamanje bunkera. Upravo su zatvorene momčadi prošle sezone bile najveći problem za Tomića, budući da je momčad s Kajzerice bila čista tranzicijska momčad.</p><p>Kruna Tomićeva dobra rada bio je transfer <strong>Myrta Uzunija</strong> (25) u <strong>Ferencvaroš </strong>za 14 milijuna kuna. Mladić je to koji je došao iz albanske lige, kao i gore navedeni. Nije to slučajno, ima tu Lokomotiva svog asa u rukavu. Sve te igrače pronašao im je Albanac <strong>Besnik Prenga</strong> (51), čovjek s puno iskustva u hrvatskom nogometu, što igračkog, što trenerskog. Prenga organizira kamp u Đakovici, pomaže mu <strong>Ardian Kozniku</strong> (52), a rezultati su već vidljivi.</p><p>Tomiću je od Lokomotive napravio momčad koja ima glavu i rep, momčad koja igra lepršavo, atraktivno, oku ugodno. Sad ga je nagradio i rezultat. Osvajanje Kupa bila bi kruna njegove dosadašnje trenerske karijere, ali i velika satisfakcija zbog niza nepravdi koje je doživio.</p><p>U Kini je napravio čudo s <strong>Tianjinom</strong>, uveo ih je u prvu ligu, a za nagradu je dobio - otkaz. U klub je ušao bogatiji sponzor, htjeli su neko veće ime pa je doveden bivši trener Reala <strong>Vanderlei Luxemburgo</strong> (68)...</p><p>Nešto veći pratitelji HNL-a sjetit će se da je prije četiri godine preuzeo Šibenik u 2. HNL, u nemogućoj situaciji odveo ih do razigravanja za 1. HNL sa Istrom 1961, a jedan jedanaesterac (Jamilu Collins promašio) dijelio ga je od senzacije. Ubrzo je otišao u devastiranu Istru, radio i s njom čudesa, ali vlasnička struktura pulskog prvoligaša nije pratila Tomićeve ambicije. </p><p>Ipak, dobar rad šibenskog trenera prepoznao je legendarni strateg <strong>Sven-Goran Eriksson</strong> (72), koji ga je doveo kao svog pomoćnika u <strong>Shenzhen</strong>. Nije se dvojac tamo dugo zadržao, Kinezi su željeli instant-rezultat... Da su se vodili Lokomotivinim primjerom, možda ne bi morali trošiti puste milijune za dobre rezultate. Nekad su strpljenje i sustavni rad ključ.</p>