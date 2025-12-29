Junak Slavić nakon pobjede: To su mladi dečki koji su pokazali karakter. Sve smo ispoštovali...

Hrvatska rukometna reprezentacija pred domaćom publikom u porečkoj dvorani Žatika pobijedila je Sjevernu Makedoniju 26-23 na otvaranju priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo koje se u siječnju 2026. godine igra u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.

Na teren je izašla pomlađena reprezentacija u nikad viđenom sastavu jer je većina standardnih reprezentativaca dobila poštedu. Gosti su pak s druge strane, došli u jačem sastavu, ali izabranici Dagura Sigurdssona stvarali su probleme protivnicima koji su vodili na samom početku utakmice.

Među najistaknutijim igračima bio je golman Dino Slavić koji je skupio nevjerojatnih 15 obrana i držao Hrvatsku do pobjede.

- Stvarno sam presretan, mislim da je najbitnije da smo na kraju pobijedili. Većinom su to sve mladi dečki kojima je ovo prvi nastup za reprezentaciju pa mi je drago da smo zbog njih pobijedili.

- Najbitnije je bilo pokazati borbenost i agresivnost u obrani te brzi napad. Mislim smo ispoštovali što je trener zahtijevao od nas. Bilo je jedan-dva razlike, lomilo se, ali smo pokazali karakter, pa dodao:

- Ja sam tu kad god zatreba, na meni je da dam sve od sebe u svakom trenutku pa ćemo vidjet što će biti.

Foto: Sasa Miljevic

Odličnu predstavu u dresu Hrvatske imao je i Leon Ljevar koji je nakon utakmice izjavio:

- Izbornik je okupio nas malo mlađe da vidi na koga može računati. Pokazali smo dobru igru i borbenost iako nismo imali puno vremena za pripremit se. Uz podršku publike uspjeli so pobijediti ovu utakmicu.

Nahvalio je i odlične obrane naših golmana te rekao kako unatoč nekim greškama mogu biti zadovoljni igrom.

- Mladi smo, imamo snage i možemo trčati, a uz ovakve golmane koji su obranili 10 zicera, oni su sigurno zaslužni za pobjedu. Ovo je bilo prvi puta da igramo 6-0 obranu, ali vježbali smo na treningu i to igram u klubu tako da znam kako se treba kretat. Imali smo neke greške, ali treba se još uigrat i možemo biti zadovoljni.

Foto: Sasa Miljevic

Zadovoljan je bio i izbornik Dagur Sigurdsson.

- U nekim trenucima smo puno griješili, ali pokazali smo karakter i borbenost. Mogu čestitati igračima koji su igrali fantastično. Nekima od njih ovo je bio prvi nastup za reprezentaciju i mnogi su igrali sa novim suigračima u napadu i obrani.

