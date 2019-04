Junak Spursa u javljanju uživo je saznao da ne smije na Ajax

Korejac zabije dva gola, svoju englesku momčad odvede do povijesnog uspjeha, u euforiji daje desetine intervjua pa u javljanju uživo od njemačkog novinara dozna da zbog trećeg žutog kartona ne smije igrati prvu utakmicu polufinala Lige prvaka protiv nizozemske senzacije.

Dogodilo se Heung-Min Sonu kojem osmijeh 100% razumljivo nije silazio s lica, a kad je u moru novinarskih ekipa naletio na jednu njemačku faca mu se promijenila u - ovakvu:

Heung-Min Son informed on German TV that he’s out suspended for the semi-final first leg.



Reaction: “I didn’t know!” pic.twitter.com/Qw4Uf5xJAK