Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNA ŠKOLA NOGOMETA

Juniori Lokomotive jesenski su prvaci HNL-a! 'Lokosi' imaju i najboljeg strijelca natjecanja...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Juniori Lokomotive jesenski su prvaci HNL-a! 'Lokosi' imaju i najboljeg strijelca natjecanja...
Zagreb: Prva Nogometna liga juniori, NK Lokomotiva - GNK Dinamo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Lokomotiva je osvojila 30 bodova u 14 utakmica i ima tri više od drugoplasiranog Dinama, koji ima i utakmicu manje. Treća je Rijeka s 26 bodova, slijedi Hajduk s 25

Juniori Lokomotive jesenski su prvaci HNL-a! Zagrebački klub završio je jesenski dio sezone bez poraza, čime se pohvalio klub i na društvenim mrežama. 

Lokomotiva je osvojila 30 bodova u 14 utakmica i ima tri više od drugoplasiranog Dinama, koji ima i utakmicu manje. Treća je Rijeka s 26 bodova, slijedi Hajduk s 25. 

Najbolji je strijelac Lokomotivin Anes Huskić s devet golova, a 18-godišnje krilo nastupilo je i za prvu momčad u utakmici protiv Dinama. Drugi strijelac juniorske lige je Dinamov Leonardo Perković s osam golova, po sedam su zabili Mislav Ćutuk (Dinamo), Leni Peternac (Lokomotiva) i Roko Ban (Šibenik). 

Natjecanje se nastavlja 21. veljače. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu
POGLEDAJTE GALERIJU

Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu

Jedna godina puna sportskih događaja je završila, druga uskoro započinje. I dok neki sportaši uživaju u zasluženom odmoru, drugi ga nemaju. Evo kako su 2025. dočekali neki od domaćih i stranih sportskih faca
Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura
POGLEDAJTE GALERIJU

Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura

Hajduk slavio uz Livaju! Drama na terenu i plesna zabava u Splitu. Livaja junak i tragičar utakmice! Iris Livaja i mladi hajdukovci ukrali show na Instagramu
FOTO Vatrena poduzetnica 'pomutila' je pamet NBA zvijezdi. Može mu biti i majka
TURBULENTNI PAR

FOTO Vatrena poduzetnica 'pomutila' je pamet NBA zvijezdi. Može mu biti i majka

Ljubav na kušnji! Jalen Green i Draya Michele, par s 17-godišnjom razlikom, izazivaju skandale i osude. On se seli u Phoenix, a ona ga prati, unatoč kritikama i dramama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025