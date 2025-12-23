Juniori Lokomotive jesenski su prvaci HNL-a! 'Lokosi' imaju i najboljeg strijelca natjecanja...

Juniori Lokomotive jesenski su prvaci HNL-a! Zagrebački klub završio je jesenski dio sezone bez poraza, čime se pohvalio klub i na društvenim mrežama.

Lokomotiva je osvojila 30 bodova u 14 utakmica i ima tri više od drugoplasiranog Dinama, koji ima i utakmicu manje. Treća je Rijeka s 26 bodova, slijedi Hajduk s 25.

Najbolji je strijelac Lokomotivin Anes Huskić s devet golova, a 18-godišnje krilo nastupilo je i za prvu momčad u utakmici protiv Dinama. Drugi strijelac juniorske lige je Dinamov Leonardo Perković s osam golova, po sedam su zabili Mislav Ćutuk (Dinamo), Leni Peternac (Lokomotiva) i Roko Ban (Šibenik).

Natjecanje se nastavlja 21. veljače.