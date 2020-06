Juranović odlazi, Balić se vraća?

U sjeni borbe za bodove i drugo mjesto odvija se preslagivanje momčadi za sljedeću sezonu. Hajduk mora biti jeftiniji za 20-30 posto, najbliži odlasku je Josip Juranović a povratku Andrija Balić...

<p>U dva kola otvaranja nastavka prvenstva <strong>Hajduk</strong> je upisao dvije pobjede, ali je navijačima ostavio i brojne upitnike. Igra i forma gotovo kompletne momčadi daleko su od očekivanoga, što se jednim dijelom može i opravdati nemogućnošću odigravanja pripremnih ogleda s adekvatnim protivnicima, no i u takvim okolnostima momčad pred koju je postavljen cilj osvajanja drugog mjesta i nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka morala je puno lakše riješiti utakmice protiv dvije momčadi s dna ljestvice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Torcida navija</strong></p><p>Dodatno zbunjuje to što je <strong>Igor Tudor</strong> u dva susreta koristio čak 19 igrača, no za vjerovati je kako mu je u ovom trenutku važnija svježina momčadi koja će u zgusnutom ritmu i po velikim vrućinama morati odraditi još osam utakmica, od standardiziranja sastava za sljedeću sezonu. Bez obzira na sve okolnosti, činjenica je kako Hajduk trenutno hoda po samom rubu borbe za drugu poziciju, ali i po samom rubu živaca svojih navijača, koji su s pravom očekivali puno više. Ne zaboravimo, ipak je ovo jedna od najskupljih momčadi u novijoj povijesti kluba...</p><p>U sjeni borbe za bodove odvija se i slaganje momčad za narednu sezonu. Sportski direktor <strong>Ivan Kepčija</strong> pred kojim je zahtjevan zadatak čišćenja svlačionice i smanjenja budžeta za plaće prve momčadi za 20-30 posto, već nam je potvrdio angažman grčkog napadača <strong>Dimitrisa Diamantakosa</strong>, kao i odlazak <strong>Hamze Barryja</strong>, a Igor Tudor je najavio dolazak još jednoga napadača i veznog igrača. Neslužbeno saznajemo kako je Hajduk u potrazi i za desnim bekom i golmanom.</p><p>Kada je u pitanju vezni red, konkretno, pozicija na kojoj trenutno igra Hamza Barry, Hajduk je već stupio u pregovore oko povratka svog nekadašnjeg igrača <strong>Andrije Balića</strong>, koji ima još godinu ugovora s Udineseom i trenutno je na posudbi u slovačkoj Dunajskoj Stredi. </p><p>- Andriju jako cijenimo ali on nije klasična 'šestica'. Ja sam mu bio trener u reprezentaciji i imamo super odnos, Tudor ga je isto tako trenirao i također ga jako cijeni, a dodatno nam je zanimljiv i kao naše dijete. No ugovor ga s Udineseom veže još godinu dana, i oni bi mogli za njega očekivati jako puno novca... - kazao nam je prije mjesec dana sportski direktor Hajduka.</p><p>No situacija oko Balića i nije tako komplicirana kako se tada činila i Hajduk je započeo pregovore. Navodno je u pitanju odšteta od oko 500.000 eura, koja bi se dijelom mogla 'prebiti' i postotkom od budućeg transfera. A kada je u pitanju pozicija, Andrija je u više navrata tvrdio kako se on najbolje osjeća upravo na poziciji zadnjeg veznoga, odakle može otvarati i kreirati igru, no tu poziciju nije imao puno prilike igrati. Kad se tome doda da su Andriji tek 22 godine i da ima iskustvo igranja Serie A te želju da se povratkom u svoj klub opet pokuša nametnuti za novi transfer, za Hajduk bi to trebala biti i te kako dobra opcija vrijedna ulaganja.</p><p>Što se tiče pozicije desnoga beka, ona bi po svemu vrlo brzo mogla ostati upražnjena odlaskom Josipa Juranovića.<br/> - Josip je jako zanimljiv igrač tržištu, desni je bočni u zrelim godinama, u krugu A reprezentacije, oličenje profesionalnosti i karaktera. Ako se pojavi službena ponuda primjerena njegovoj kvaliteti sigurno da ćemo razgovarati o najboljem interesu za njega i klub – kazao je Kepčija.</p><p>A kako trenutno stoje stvari, dokapetan Hajduka je jedan od rijetkih koji trenutno ima konkretnu ponudu. Potvrdio nam je to njegov novi zastupnik <strong>Hussein Algaaod</strong>, koji među ostalim zastupa i igrače poput N'Golo Kantea, Antonio Rüdigera, Asmira Begovića, Oumara Niasea... </p><p>- Za Josipa su zainteresirani turski velikani Fenerbahče i Bešiktaš te dva kluba iz Španjolske i Francuske čija imena za sada ne mogu otkrivati. Hajduk je upoznat s tim ponudama i dogovorili smo se da ih pokušamo realizirati jer je to u obostranom interesu. Izbornik Zlatko Dalić potvrdio mi je kako su mu Josip i Bartolec uz Vrsaljka opcije za desni bok reprezentacije, a takvi igrači su zanimljivi tržištu – kazao nam je Algaaod i dodao:</p><p>- Zastoj na tržištu zbog korone malo nas je poremetio, ali vjerujemo kako ćemo kompletirati transfer u naredna tri tjedna. Bez obzira na to, Josip je inzistirao da sezonu odradi do kraja u dresu Hajduka, kako bi se odužio klubu.</p><p>Eventualni angažman još jednog napadača kojeg bi Tudor rado vidio ipak će ovisiti o rješenju situacije sa Samuelom Eduokom, koji je najskuplji igrač u Hajdukovoj svlačionici, ali ni izbliza to ne opravdava igrom i ponašanjem pa bi ga se Hajduk želio što prije riješiti, no pitanje je tko će biti spreman preuzeti njegova primanja... Slično je i s pozicijom golmana, na kojoj Josip Posavec obranama ne ulijeva povjerenje i status potencijalnog reprezentativca, zbog čega ga je Hajduk uostalom i angažirao.</p><p>- Nešto će se u ljetnom prijelaznom roku morati dogoditi, to je jasno, ali ima tu puno momenata koji će biti važni za našu odluku. Pitanje je cijene pojedinog igrača, njegove dobi, trajanja ugovora, popunjenosti pozicija u momčadi, naravno, najvažnije od svega da od prodaje bude što manje štete za stabilnost momčadi. Odlazak i odšteta za jednoga vrijednog igrača zaustavila bi odlazak ostalih - kazao je Kepčija, koji će morati smanjiti budžet plaća prve momčadi za 20-30 posto.</p><p>Prevedeno, Hajduk mora prodavati, ali će najprije pokušati prodati one najskuplje i one na koje Tudor ne računa. A nakon toga igrače na pozicijama na kojima su dobro pokriveni. Osim Juranovića, najizglednije su dakle opcije za transfer Ismajlija, Jurića, Simića i Jradija, a lako je moguće i Nejašmića, no pitanje je može li se za igrača koji je pao u drugi plan dobiti odšteta kakvu je Hajduk očekivao prije šest mjeseci. Strateška je odluka i što napraviti s kapetanom Mijom Caktašem, koji također ima jako visok ugovor za Hajdukovu trenutnu situaciju, no za razliku od drugih, on barem igra i zabija....</p>