Juranovićev Celtic slavio protiv Rangersa u velikom derbiju

U jednom od najvećih gradskih derbija na svijetu Celtic je kao gost pobijedio Rangers sa 2-1 načinivši veliki korak prema osvajanju naslova prvaka.

Bio je to sjajan "Old Firm" u kojem je Rangers poveo već u trećoj minuti, no Celtic je do kraja poluvremena okrenuo rezultat, a potom u nastavku obranio vodstvo za važnu pobjedu, možda i ključnu u borbi za naslov prvaka.

Celtic sada ima šest bodova više od najvećeg suparnika, a do kraja sezone još je šest kola pri čemu još jedan "Old Firm".

Domaćin je fantastično otvorio utakmicu i već u trećoj minuti je stigao do vodstva. Ryan Kent je prošao po krilu i ubacio povratnu loptu do Aarona Ramseyja koji je sjajno pogodio za 1-0. Međutim, samo četiri minute kasnije Tom Rogic je izjednačio. Reao Hatate je pucao, Allan McGregor je obranio, a Rogic pospremio odbijanac u mrežu za 1-1.

U samoj završnici prvog dijela gosti su okrenuli rezultat, a pogodak je u 43. minuti zabio Cameron Carter-Vickers pokupivši jedan odbijanac u kaznenom prostoru.

Zanimljivo, početak drugog dijela je kasnio nekoliko minuta zbog razbijene čaše u Celticovom kaznenom prostoru.

Rangers je veći dio drugog dijela pritiskao tražeći izjednačenje no nije uspio zabiti.

Prvu veliku priliku u nastavku Rangers je imao u 75. minuti kada je pucao Junior Sakala, no Joe Hart je sjajno obrnio. Celtic je sve dvojbe oko pitanja pobjednika mogao razriješiti u 81. minuti kada je Liel Abada ostao sam ispred domaćeg vratara, pucao je pod prečku, ali je Allan McGregor fantastično refleksivno obranio. Domaćin je mogao do izjednačenja i u 84. minuti, no Kemar Roofe je pucao preko gola.

Borna Barišić nije nastupio za Rangers, dok je Josip Juranović odigrao cijeli susret za goste.

Celtic sada vodi sa 79 boda, Rangers je drugi sa 73 boda, dok je na trećoj poziciji Hearts sa 54 boda.

Najčitaniji članci