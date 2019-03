Jurčević: Prijatelji mi ne znaju za koga bi u četvrtak navijali...

Hrvatska u četvrtak od 20.45 na Maksimiru igra prvu kvalifikacijsku utakmicu za Euro 2020. s Azerbajdžanom, a na klupi gostujuće momčadi sjedi upravo Hrvat, Nikola Jurčević:

- Nadam se da ćemo odigrati jednu odličnu utakmicu. Za mene je pogotovo ovo velik dan u mom rodnom gradu protiv Hrvatske i nadam se da ćemo sutra biti uspješni i zadovoljni.

Nikola Jurčević: 'Želimo pruziti sto jači otpor viceprvaku svijeta' Reporter: Antonio Bevanda Objavljuje 24sata Sport u Srijeda, 20. ožujka 2019.

Jurčević je svjestan razlike u kvaliteti reprezentacija:

- Zadnja četiri dana treninga bila su jako uspješna, svi igrači su jako motivirani i žele pokazati sebe u najboljem svjetlu. Žele igrati protiv Hrvatske i moje mišljenje o mojoj momčadi je jako pozitivno. Naravno, Hrvatska je na drugoj razini, ali sve je moguće.

Jurčević je u dva navrata trenirao i Dinamo, no sada će sjediti na klupi za goste:

- To će biti malo čudan osjećaj, no sretan sam što sam trener Azerbajdžana i potrudit ću se uspjeti. Imam 13 igrača za prvu postavu, nakon treninga ću vidjeti tko će igrati, bit će to ili 4-1-4-1 ili 4-2-3-1 formacija.

Iako je došao u svoj rodni grad, vremena za stvari van nogometa baš i nema:

- Nemam vremena za posjećivati prijatelje, družit ću se malo s kćerima i možda danas nakon treninga vidim neke prijatelje. Bit će to interesantno, sada oni ne znaju za koga bi navijali!

Dalić je izbornika gostiju ranije nahvalio te priznao kako bi radije da je protivnički trener - bilo tko osim Hrvata, a Jurčević je pohvalama i uzvratio, no smatra da 'Vatreni' imaju mana:

- Hvala Zlatku an komplimentu, ja o njemu samo mogu reći najbolje. Hrvatska na papiru ima nekih problema u obrani, a i nikad ne znaš kako će to izgledati s novim igračima, ali Hrvatska je puno bolja protiv velikih momčadi, nekad lošije igraju protiv 'malih' pa nam možda to može dati šansu.

Ranije je na klupi Azera sjedio Robert Prosinečki koji je s Hrvatskom u Bakuu igrao 0-0, no Jurčević ga za taktičke savjete nije pitao:

- Pričao sam s Prosinečkim prije mjesec dana, ali pitam ga za informacije o svojim igračima, nismo u posljednje vrijeme pričali o Hrvatskoj. Sutra je jedna jako bitna utakmica, Hrvatska je svjetski viceprvak, no mi smo spremni!