Jurčić oštro po Dinamu: Vrijeme je da se upale svi alarmi u klubu

Dinamo je iskoristio kikseve Hajduka i Rijeke, zasjeo je na drugo mjesto HNL-a i smanjio zaostatak za vodećom momčadi HNL-a. Modri su slavili 1-0 protiv Rudeša i ta tri boda su jedino što će pamtiti iz susreta na Maksimiru.

Dinamo opet nije briljirao ni protiv posljednje momčadi lige. Štoviše, Rudeš je vrlo lako mogao i povesti da je bilo više sreće u prvom poluvremenu. Bez obzira na tri boda, puno je razloga za zabrinutost. Bivši trener Dinama i stručni komentator HRT-a Krunoslav Jurčić je bio kritičan prema svom bivšem klubu.

'Igračima Dinama je uništeno samopouzdanje'

- Moramo nekad biti realni, prva poluvremena protiv Astane i Rudeša su znak za paljenje svih alarma u Dinamu, takva dva loša poluvremena Dinamo nije odigrao jako dugo. Ako se brzo ne reagira, teško da će doći do napretka. Ono što se događa u Dinamu su beskonačne promjene igrača, pozicija i sustava, a što je rezultiralo uništavanjem samopouzdanja kod igrača. A kad se ono uništi, onda dođemo do činjenice da nijedan igrač Dinama nije u formi. To se vidjelo protiv Rudeša, a drugo poluvrijeme neću komentirati - rekao je Jurčić pa nastavio:

- To je bio "horuk" nogomet, idete visoko s pet špica i nabacujete lopte. Kad tako počnete igrati nogomet, a to su igrale sve tri naše najbolje ekipe, onda vas prosječna ekipa kazni s tri kontre i dva gola. Neću to komentirati. Pohvalio bih Rudeš, i kolegu Mladinu, koji je dao jasne instrukcije u tri dana, stvorili su šanse i mogli su voditi prvo poluvrijeme.

Dok je opleo po Dinamu, ishvalio je Mislava Karoglana koji je preporodio Hajduk. Bez obzira na remi protiv Lokomotive, jasna je ideja kako želi da njegova momčad igra.

- Komplimenti, jako pragmatično za ovaj period. Učvrstio je obranu i standardizirao ekipu. Sad dolazi teži dio posla, mora raditi na igri, automatizmima koji će voditi do lakih pobjede bez kojih se teško osvaja prvenstvo, rekao je Jurčić.