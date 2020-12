Jürgen Klopp kritizira Brexit: Ne vidim još nikakve prednosti...

Menadžer Liverpoola Jurgen Klopp ne slaže se s politikom ne dovođenja igrača mlađih od 18 godina: Ne možemo stvoriti više engleskih talenata ako ignoriramo ostale...

<p>Nakon što Velika Britanija napusti Europsku uniju, momčadi iz Premiershipa, a i ostalih liga u Ujedinjenom Kraljevstvu, neće biti u mogućnosti potpisivanja inozemnih igrača mlađih od 18 godina. S takvim zakonom nikako se ne slaže menadžer Liverpoola <strong>Jurgen Klopp.</strong></p><p>Poznato je da svi veliki klubovi 'vrbuju' igrače već od najmlađih uzrasta. Ponekad bi ih slali po posudbama, a bolje bi zadržavali i prilagođavali ih filozofiji kluba i načinu igranja u Premier ligi.</p><p>Umjesto dosadašnjeg načina, razvit će se sustav bodovanja u kojem će se mladim igračima dodjeljivati bodovi za svaki seniorski i međunarodni nastup prema razini kvalitete lige u kojoj nastupaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Klopp u zagrljaju s Lovrenom</strong></p><p>Klopp je rekao da se sportski direktor Liverpoola Michael Edwards žestoko borio za njih u pregovorima s FA-om (Engleski nogometni savez) , ali bezuspješno, novi zakoni nastupaju na snagu.</p><p>- Još uvijek čekam prvu prednost Brexita koju mi ​​netko može reći, što se stvarno poboljšava nakon Brexita. Nije na meni da govorim ili osuđuje, ali kao zainteresirana osoba čekam prvi doista pozitivan utjecaj Brexita. </p><p>Klopp je zatim objasnio zašto misli da čelni ljudi saveza to rade i zašto misli da to čine pogrešno.</p><p>- U nogometu sada, uzmimo to kao primjer, ljudi žele biti sigurni da klubovi ne potpisuju previše igrača iz drugih zemalja, jer se boje da se neće probiti dovoljno engleskih talenata. </p><p>Ako pogledate engleske omladinske reprezentacije u ovom trenutku, one su među prva dva ili tri - ako ne i najbolja - u gotovo svim dobnim skupinama - zaključio je Klopp da nema straha za engleski nogomet u budućnosti.</p><p>- Ne možemo samo stvoriti više talenata (op.a. Engleza) jer negiramo druge talente. Ali, kao što kažem, nije moja stvar da sudim.</p><p> </p>