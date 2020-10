Klopp nakon poraza 7-2: Rekli smo da želimo pisati povijest...

Imali smo jako dobre šanse, ali kad izgubiš 7-2, teško baš možeš reći da je moglo biti 7-7... Kod svakog gola napravili smo veliku pogrešku, dodao je Klopp, a Aston Villin junak Watkins morao se štipati...

<p>Da, mogu vjerovati kad sam to vidio, bio sam ondje. Tako da mogu vjerovati - odgovorio je <strong>Jürgen Klopp</strong> na najčešće pitanje dana u engleskom nogometnom svijetu, ali i šire: Možeš li vjerovati da je prvak <a href="https://www.24sata.hr/sport/sto-je-ovo-aston-villa-utrpala-prvaku-engleske-sedam-golova-720152">Liverpool izgubio 7-2</a>?</p><p>Autor čuda bila je Aston Villa, koju je Klopp nahvalio kao "snažnu, pametnu i učinkovitu momčad, što mi nismo bili."</p><p>- Imali smo jako dobre šanse, ali kad izgubiš 7-2, teško baš možeš reći da je moglo biti 7-7... Previše smo griješili, i to kardinalno. Kod svakog gola napravili smo veliku pogrešku - nastavio je Klopp pa pojasnio:</p><p>- Gubili smo lopte u kritičnim područjima i nismo se dobro branili. Kao da smo se pogubili nakon 1-0. Ali to nije izgovor, inače kad gubiš 1-0 i dalje možeš igrati kako želiš. Stvarali smo šanse, ali nismo se dobro branili i svaka je naša izgubljena lopta bila opasna kontra.</p><p>Nikad Liverpool nije primio sedam golova u Premiershipu. Štoviše, čak je 57 godina prošlo otkad mu je netko zabio toliko uopće.</p><p>- Nismo imali ni sreće jer kod tri gola lopta se odbila. Ali to nije slučajnost, nego znači da nismo imali dobar blok. Kriviti možemo samo sebe - kaže Klopp.</p><p>Ipak, sedam komada...</p><p>- Nisam siguran da mogu objasniti, ali znam što sam vidio. Iz raznih razloga Aston Villa je bila jako dobra i natjerala nas na silne pogreške. Primili smo golove kakve smo primali i ranije, ali sad nam reakcija nije bila dobra, pogubili smo se. U drugom smo poluvremenu malo promijenili sustav, imali smo dobre trenutke, ali oni su vodili samo do suparnikovih dobrih trenutaka: šanse ili gola iz kontre - nabrajao je Klopp pa zaključio:</p><p>- Sve što u nogometu ne smijete napraviti mi smo danas napravili!</p><p>A zašto ste se pogubili?</p><p>- Nije to bio određeni trenutak nego smo sve loše stvari i pogreške stavili u jednu utakmicu i sad, nadam se, možemo krenuti ispočetka. Nije to bilo traljavo nego baš loše. I ne mogu to promijeniti. Volio bih sutra i u utorak proanalizirati to s igračima, ali odlaze u reprezentacije. Nadam se da će se svi vratiti zdravi pa imamo dva dana za pripremiti se za Everton.</p><p>Nahvalio je suparnike:</p><p>- Aston Villa je bila jako dobra, <strong>Ollie Watkins</strong> wow, a kad <strong>Jack Grealish</strong> dobije loptu i ide jedan na jedan...</p><p>Ollie Watkins zabio je hat-trick, Jack Grealish dva, <strong>Ross Barkley</strong> i John McGinn jedan za momčad hrvatskog golmana Lovre Kalinića, koji nije bio u zapisniku pobjedničke momčadi. Dva gola Mohameda Salaha za "redse" tek su počasna.</p><p>- A tko želi izgubiti 7-2? Prije koju godinu rekli smo da želimo pisati povijest. I ovo je povijest, ali očito ona koju nismo htjeli ispisati... - našalio se Klopp, koji je dodao i da Alissona neće biti koju tjedan.</p><p>Liverpoolov kapetan <strong>Virgil van Dijk</strong> bio je utučen:</p><p>- Teško je ovako izgubiti, od početka nismo išli 100 posto, morali smo se bolje braniti i bolje iskoristiti svoje šanse. Sad se moramo držati skupa i pobrinuti se da se takav poraz ne ponovi. Ne smijemo ludjeti, ali nevjerojatna je razlika u našoj igri između utakmica protiv Arsenala u tjednu i ove danas.</p><p>Aston Villin junak <strong>Ollie Watkins</strong> naglasio je:</p><p>- Kad sam zabio prvi, onako rano, u četvrtoj minuti, uštipnuo sam se. Ni u snu nisam očekivao hat trick, ali nakon prvog toliko mi je poraslo samopouzdanje da sam na kraju trebao zabiti i više od tri! Plan? Vidjeli smo kako visoko igraju i htjeli smo im što više zalaziti iza leđa.</p><p>Dodao je kako im je trener <strong>Dean Smith</strong> u poluvremenu, kada je bilo 4-1, rekao: "Samo nastavite tako, ako smo mi mogli zabiti četiri gola u poluvremenu, mogu i oni, tako da ništa nije gotovo."</p><p>- Liverpool ima odličan učinak na Villa Parku, jedna od mojih prvih utakmica završila je 5-0 za njih. Nisamo ni sanjali da ih ovako možemo pobijediti. Igrali smo sjajno od početka do kraja, stvorili smo nevjerojatno puno šansi protiv momčadi koja ima tako odličnu obranu. Veliku je ulogu odigrao i naš golman s nekoliko dobrih obrana kod 1-0 i 2-0. Žalim jedino što nije bilo navijača, inače bi ovdje sada bila ludnica - rekao je Smith.</p>