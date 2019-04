Jurić: Na Poljudu će i Rijeka igrati obrambenim gardom...

Pobjedom u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive koja je izravan konkurenta za Europu, Hajduk se vratio na četvrtu poziciju. No sada im slijedi uvijek nezgodni 'jadranski derbi' protiv Rijeke koja je praktično riješila pitanje plasmana u Europu visokom pobjedom od 7-0 nad Interom.

- Tri boda protiv Lokomotive su nam jako važni, obzirom da smo ih osvojili protiv izravnog konkurenta dvostruko su vrjedniji. Sada im bježimo tri boda, a bolji smo i u izravnom ogledu – kaže Stanko Jurić, koji je opet odigrao solidnu partiju u veznom redu, s puno trke i agresije.

- Uvijek može i mora bolje, trener mi je kazao da je zadovoljan, ali na koncu je najvažnije da smo pobijedili, i sada se okrećemo Rijeci.

Rijeka na Poljud stiže osokoljena visokom pobjedom od 7-0 protiv Intera, ali i rasterećena zbog visoke bodovne prednosti koja joj garantira siguran put u Europu.

- Sva tri ogleda s Rijekom ove sezone bila su tvrda, borbena, prošla su u nekom odmjeravanju snaga i završila remijem, vjerojatno zbog toga što su bodovi bili važni i jednima i drugima pa nismo u utakmice ulazili opušteno. Mi moramo biti ponizni i koncentrirani, znamo što se od nas očekuje, kako trener, tako i navijači... Vidjet ćemo kako će se Rijeka postaviti, svaka momčad ima neki svoj gard na Poljudu, većinom je to obrambeni gard. Zadnji derbi odigrali smo bez publike, što je za nas posebno teško..., ali smo bili bolji cijelu utakmicu. Šteta da tu premoć nismo okrunili pobjedom, no nadamo se da ćemo to popraviti u subotu – vjeruje Jurić, koji je karijeru započeo u školi nogometa Adriatic.

- Vrijeme koje sam proveo u Adriaticu bilo je vrlo važno razdoblje u mom razvoju, kako tehničkom, tako i taktičkom. Iako sam tada igrao desnoga beka, naučio sam puno i zahvalan sam svim trenerima koji su radili sa mnom. Oni su mi usadili tu vjeru u sebe i svoje sposobnosti i da nikad ne odustanem. Eto, u Adriaticu sam bio desni bek, a sada sam vezni igrač – otkrio nam je Jurić, a na pitanje može li pokrpati poziciju na desnom boku sad kad nema Juranovića spremno dodao:

- Sve za Hajduk, mogu odigrati na bilo kojoj poziciji....