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SERIE A

Jurić napravio senzaciju u Italiji

Piše Luka Tunjić,
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Jurić napravio senzaciju u Italiji
Foto: Profimedia
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Jurić je šesti put u samostalnoj seniorskoj trenerskoj karijeri pobijedio s četiri gola razlike. Jednom mu je to uspjelo s Crotoneom, a četiri puta s Torinom

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Cagliari je u šest kola primio samo tri gola, a onda je stigao kod Ivana Jurića (51) i dobio četiri! Monza je u sedmom kolu Serie A slavila 4-0, upisala drugu prvenstvenu pobjedu i stigla do sedam bodova u prvenstvu.

Momčad hrvatskog trenera uoči utakmice imala je samo četiri boda, dok su gosti držali četvrto mjesto i imali najbolju obranu lige. No u Monzi su doživjeli težak poraz, kojim je Jurić izjednačio najuvjerljiviju pobjedu svoje trenerske karijere.

Domaćine je u vodstvo doveo Eddy Kouadio u 39. minuti, a Gustavo Varela povisio je na početku nastavka. Portugalac je potom asistirao Jayu Robinsonu za 3-0 u 66. minuti, pa u 79. drugim golom zaključio utakmicu.

Jurić je šesti put u samostalnoj seniorskoj trenerskoj karijeri pobijedio s četiri gola razlike. Jednom mu je to uspjelo s Crotoneom, a četiri puta s Torinom, kod kojeg gostuje već u petak. Taj je klub vodio od 2021. do 2024. godine.

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