Jurićev rock&roll drma Italijom, stoji li još želja zvana Hajduk?

Jurić je ljubitelj pop rock glazbe, a kao trener dvaput je pobijedio Juventus, po jednom Inter i Milan, rušio je Allegrija, Piolija, Sarrija, Donadonija... Vrijeme je za iskorak u neki od najvećih talijanskih klubova, a srce je na Poljudu...

<p>Trebalo bi promijeniti sve iz temelja. Hajduk se zapravo uvijek gubi u borbi s Dinamom, umjesto da se stvori europski Hajduk, za što ima dovoljno novca. Stvaranje momčadi ne radi se dobro, Hajduk ima publiku, grad, povijest i zavrjeđuje više od onoga što je učinjeno u zadnjih 15 godina. Volio bih biti trener Hajduka, ali ne da mi to bude prvo iskustvo.</p><p>Govorio je to <a href="https://www.24sata.hr/sport/otkinuo-je-bod-juveu-rugali-su-se-mome-porijeklu-i-vrijedali-724287">Ivan Jurić</a> (45) u ljeto 2009. godine, kada se kao igrač Genoe pripremao za utakmice reprezentacije i žalio za Hajdukovim ispadanjem iz Europe od Žiline.</p><p>Prošlo je, eto, 11 godina, Hajduk još toliko puta više zaostaje za Dinamom, a Jurić (još) nije odlučio doći na poljudsku klupu. Kako mu je krenula trenerska karijera, pitanje je hoće li uopće tako uskoro...</p><p>U veljači ove godine senzacionalno je pobijedio Juventus 2-1, a u nedjelju je njegova Verona držala ‘staru damu’ na konopcima, ali završilo je 1-1.</p><p>Jurić uživa božanski status u gradu Romea i Julije. Genoa ga je maksimalno potrošila u tri mandata, neki su dovodili u pitanje njegovo trenersko znanje te smatrali da nije trener za Serie A. Verona se prošle sezone borila za ostanak, dala je priliku Juriću i apsolutno pogodila. A on je začepio usta svim kritičarima.</p><p>Prošle sezone su završili na devetom mjestu, a sada nakon pet kola drže osmu poziciju. Verona je sjajnom igrom u nedjelju uzela bod nervoznom Juventusu, kojem je to treći remi zaredom. A nemoćni bogataši iz Torina su na kraju i vrijeđali hrvatskog trenera.</p><p>- Vrijeđali su me, vikali da sam Balkanac, rugali su se mom porijeklu i ja sam na to morao odgovoriti - rekao je Splićanin, koji žali za pobjedom.</p><p>- Oko 70. minute prestali smo igrati, do tada smo bili bolji. Naši su mladi igrači, igrali su kao u transu, pokazali nevjerojatan duh. Kalinić? Nikola je odigrao jako dobro. Daleko je to još od njegovih najboljih izdanja i zato sam ga zamijenio u 55. minuti, ali on nam je jako važan igrač.</p><p>Njegova momčad ima dvije pobjede, dva remija i poraz, a prošle je sezone uzimala bodove Milanu, Interu, Laziju, Atalanti, sada je opet zaustavila Juve. Jurić je ljubitelj pop rock glazbe, a kao trener dvaput je pobijedio Juventus (uz dva remija i tri poraza), jednom Inter, jednom Milan (uz dva remija i tri poraza), ‘crna mačka’ mu je zasad jedino Napoli, kojem je u šest okršaja uzeo tek bod. Pobijedio je Montellu, Mihajlovića, Allegrija, Piolija, Panuccija, Sarrija, Di Francesca, Zengu, Crespa, Donadonija..., a od trenerskih faca još nije dobio Contea, Pirla, Gasperinija, Spalettija, Gattusa, Zemana, Ancelottija i Ranierija. Ali vodio je samo Mantovu, Crotone, Genou i Veronu.</p><p>Vrijeme je za iskorak u neki od najvećih talijanskih klubova. A valjda će sazrijeti vrijeme i da će njegovom Hajduku krenuti bolje. Srce je tamo, na Poljudu, i sigurno ne bi odbio Hajdukovu klupu...</p>