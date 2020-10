Otkinuo je bod Juveu: Rugali su se mome porijeklu i vrijeđali...

Nikola je odigrao jako dobro. Daleko je to još od njegovih najboljih izdanja, i zato sam ga zamijenio u 55. minuti, ali on je za nas jako važan igrač, rekao je Jurić čija je Verona uzela bod Juventusu...

<p>U veljači ove godine senzacionalno je pobijedio Juventus 2-1, a ovaj put je bio tako blizu novog skalpa. Njegova <strong>Verona </strong>je držala 'staru damu' na konopcima, no nije bilo sreće.</p><p>Hrvatski trener<strong> Ivan Jurić</strong> (45) uživa božanski status u gradu Romea i Julije. Genoa ga je maksimalno potrošila u tri mandata, neki su dovodili u pitanje njegovo trenersko znanje te smatrali da nije trener za Serie A. Verona se prošle sezone borila za ostanak, dala je priliku Juriću i apsolutno pogodila. A on je začepio usta svim kritičarima.</p><p>Prošle sezone su završili na devetom mjestu, a sada nakon pet kola drže osmu poziciju. Verona je sjajnom igrom u nedjelju uzela bod nervoznom Juventusu kojem je to čak treći remi zaredom. A nemoćni bogataši iz Torina su na kraju i vrijeđali hrvatskog trenera. A on ih je ušutkao na najbolji mogući način. Izbio im je dva boda.</p><p>- Vrijeđali su me, vikali da sam Balkanac, rugali su se mom porijeklu i ja sam na to morao odgovoriti - rekao je sjajni Splićanin koji je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju pod Slavenom Bilićem odigrao pet utakmica.</p><p>- Nije mi drago da smo oko 70. minuti prestali igrati. Do tada smo bili bolja momčad, i zato ostaje žal za pobjedom, tim više što su moji igrači dali sve što su mogli, odigrali su fantastično. Sve su to mladi igrači, igrali su kao u transu, pokazali nevjerojatan duh i ja im zbog toga zahvaljujem.</p><p>Nikola Kalinić je igrao od prve minute, hrvao se sa stoperima Juventusa, ali nije uspio doći do prilike. </p><p>- Nikola je odigrao jako dobro. Daleko je to još od njegovih najboljih izdanja, i zato sam ga zamijenio u 55. minuti, ali on je za nas jako važan igrač - kazao je Jurić koji je u Veronu stigao 2019. godine.</p><p>Njegova momčad nakon pet kola ima dvije pobjede, dva remija i poraz, a sada je pokazala da se može nositi baš sa svima. Prošle sezone uzimali su bodove Milanu, Interu, Laziju, Atalanti, a sada su opet zaustavili Juve koji izgleda lošije nego ikad. A još prije je pokazao da ima recept za njih. Čak dvaput je kao trener pobijedio Juventus, dvaput remizirao i triput izgubio. Pobjeđivao je Sarrija, Allegrija, Mihajlovića, Piolija, a crna mačka mu je Napoli od kojeg je pet puta gubio.</p><p>Andrea Pirlo je u Torino stigao kao spasitelj nakon što je Maurizio Sarri ostavio momčad u katastrofalnom stanju, ali još se ne vide ni temelji Pirlova rada. Naravno, jako puno se očekuje od njega, ima skupu momčad na okupu, ali pitanje je hoće li neiskusan trener poput njega izdržati uz takav pritisak. Protiv Verone nije mogao, a što će biti tek protiv momčadi iz gornjeg dijela tablice.</p><p>To su pak Pirlovi problemi koji se tek nedavno uhvatio u koštac s trenerskim zanatom, a mogao je jučer nakon utakmice priupitati hrvatskog trenera za koji savjet. Jer Jurić je pravi hit u Italiji.</p>