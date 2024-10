Juriću nikako da krene u Romi: Inter mu je zadao novi poraz

U derbiju osmog kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je u Rimu sa 1-0 pobijedio Romu koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić. Prvi je to ligaški poraz Rome otkako je Jurić u rujnu preuzeo klub umjesto Danielea De Rossija. Juriću je to ukupno drugi poraz na klupi Roma jer je izgubio i od Elfsbirga u Europskoj ligi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:45 Trening Ivana Jurića u Romi | Video: AS Roma

Nakon skromnog prvog dijela ključni trenutak utakmice dogodio se u 60. minuti kada su gosti poveli nakon velike greške Nicole Zalewskog. Poljski veznjak je izgubio loptu na protivničkoj polovici nakon čega je jurnula kontra gostiju. Davide Frattesi je povukao, lopta je nekako došla do Lautara Martineza koji je lijepo zabio svoj treći gol ove sezone.

Najbolju priliku Roma je imala u sudačkoj nadoknadi kada je Matias Soule pucao s ruba šesnaesterca u donji lijevi kut, ali je golman Yann Somer sjajno reagirao. Ovom pobjedom Inter se približio vodećem Napoliju na dva boda zaostatka.

Napoli teškom mukom slavio, Pašalić rekorder

Napolitanci su u prvom nedjeljnom susretu pobijedili u gostima Empoli, također sa 1-0. Gol odluke zabio je Gruzijac Kviča Kvaratškelija u 63. minuti iz kaznenog udarca. Bio je to jedini udarac u okvir vrata Napolija i prvi gol koji je Empoli primio na svom travnjaku.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

U ranije odigranom susretu Atalanta je na gostovanju pobijedila Veneziju sa 2-0, a prvi gol za goste zabio je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić. Hrvatski veznjak je momčad iz Bergama doveo u prednost u sedmoj minuti postigavši svoj prvi gol u sezoni. Pašaliću je asistirao Mateo Retegui koji se u 47. minuti i sam upisao među strijelce. Hrvatski veznjak je proveo cijeli susret na terenu.

Cagliari je nakon preokreta pobijedio Torino sa 3-2 ostvarivši drugu pobjedu sezone. Domaćin je poveo u 38. minuti golom Nicolasa Viole, no gosti su preokrenuli rezultat golovima Antonia Sanabrije (41) i Karola Linettyja (55) kojem je asistirao hrvatski nogometaš Nikola Vlašić. Uslijedio je novi preokret, ovoga puta na strani Cagliarija. Izjednačio je Jose Luis Palomino u 74. minuti, a četiri minute kasnije domaćini dolazi do nove prednosti nakon autogola Saula Coca. Gosti su do kraja susreta jurili izjednačenje, ali nisu uspjeli. Za Torino je Vlašić igrao do 82. minute, dok Borna Sosa nije nastupio.

Fiorentina je na gostovanju deklasirala Lecce sa čak 6-0. Po dva gola zabili su Danilo Cataldi (20, 45) i Andrea Colpani (34, 54), a među strijelce su se upisali i Lucas Beltran (61) i Fabiano Parisi (72). Domaćin je od 43. minute igrao bez isključenog Antonina Galla. Ante Rebić je igrao za Lecce prvo poluvrijeme, dok Marin Pongračić nije nastupio za "Viole" zbog ozljede.

Napoli vodi na ljestvici sa 19 bodova, Inter ima 17, Juventus 16, dok je četvrti Milan sa 14 bodova. Fiorentina je peta sa 13 bodova, koliko ima i Atalanta na šestoj poziciji.