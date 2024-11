Juriću su dani odbrojani: Roma opet izgubila, Hrvat će dobiti otkaz! Poznat mu je i nasljednik

Hrvatski nogometni stručnjak Ivan Jurić u svom je osmom nastupu na klupi Rome pretrpio četvrti poraz u Serie A izgubivši u susretu 12. kola na Olimpijskom stadionu u Rimu 2-3 od Bologne. Goste je u prednost sredinom prvog poluvremena doveo Castro (25), na 1-1 poravnao je El Shaarawy (63), no samo tri minute potom Orsolini (66) je vratio prednost na stranu Bologne koju je Karlsson (77) i udvostručio da bi El Shaarawy (82) do kraja utakmice svojim drugim golom samo ublažio poraz Rome.

Nakon dobrog starta na klupi Rimljana i dvije pobjede u prva dva nastupa ovo je četvrti poraz u pet zadnjih utakmica za Jurića pa se njegova momčad nalazi na tek 12. mjestu ljestvice sa 13 bodova.

Vodstvo Rome već je odlučilo da će Hrvat dobiti otkaz, zahvaliti mu na svemu što je napravio za rimskog velikana i dovesti novo lice na klupu. Šteta jer Jurić posjeduje velike trenerske kvalitete, ali u Romu je stigao u vrlo nezahvalnom trenutku i nije uspio provesti svoje ideje.

Foto: Alberto Lingria

Njegov nasljednik je Roberto Mancini (59), bivši talijanski izbornik i iskusni trener, koji će tijekom narednog tjedna stići će u Rim, a klupu bi trebao preuzeti već u ponedjeljak.

Nikola Moro ostao je na klupi Bologne koja je sada osma s 18 bodova, dok Martin Erlić zbog ozljede nije konkurirao za nastup.

>> VIDEO: ROMA - BOLOGNA 2-3

Fiorentina je domaćom 3-1 (1-1) pobjedom protiv Verone dostigla Napoli i Atalantu na vrhu ljestvice, a Marin Pongračić je ostao na klupi "viola". Junak pobjede bio je Kean (4, 49, 90+2) koji je postigao sva tri gola za Fiorentinu, dok je Serdar (18) bio jedini strijelac za Veronu.