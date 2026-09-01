Jurković i Mahmutović osvojili su srebro u mješovitom dvojcu!

Hrvatska veslačica Josipa Jurković i veslač Goran Mahmutović osvojili su srebrnu medalju u utrci mješovitog dvojca na pariće na Mediteranskim igrama koje se održavaju u talijanskom Tarantu.

Tijekom jutra oboje hrvatskih predstavnika je nastupilo u pojedinačnim utrkama. Josipa Jurković je zauzela peto mjesto u samcima, u A finalu, dok je Mahmutović bio četvrti u B finalu samaca. Potom su se spojili i Hrvatskoj donijeli srebrno odličje.

Ispred njih je bila zlatna posada Grčke, dok je treća na cilj stigla Italija.

Hrvatski mješoviti uspjeh na Mediteranskim igrama možda je dobar pokazatelj da je potrebno razmišljati o stvaranju mješovitih posada koje bi obzirom na kvalitetu pojedinih veslača bile konkurentne na svjetskoj veslačkoj sceni