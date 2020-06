Juve je uštedio 7 milijuna eura: Allegriju napokon gotov ugovor

Allegri je od 2014. do 2019. godine predvodio Juventus do pet naslova u Seriji A, četiri Kupa, sva Superkupa Italije i dva finala Lige prvaka, a zamijenio ga je Sarri u svibnju prošle godine

<p>Jedan od najboljih talijanskih trenera <strong>Massimiliano Allegri </strong>od danas je slobodan tražiti novi klub nakon što mu je konačno istekao ugovor s torinskim Juventusom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sarri u Juveu</strong></p><p>Iako je Allegri prošlog svibnja napustio Juventus, kada ga je zamijenio <strong>Maurizio Sarri</strong>, ali je ipak je imao još godinu dana ugovora sa torinskim klubom.Za svo to vrijeme 52-godišnji Allegri je uredno primao plaću, a u slučaju da je prešao u drugi klub ili da su mu crno-bijeli raskinuli ugovor, otpremnina bi iznosila sedam milijuna eura.</p><p>Allegri je od 2014. do 2019. godine predvodio Juventus do pet naslova u Seriji A, četiri Kupa, sva Superkupa Italije i dva finala Lige prvaka. Upravo su i porazi u dvobojima za naslov prvaka Europe presudili njegovim odlaskom iz Juventusa, a sada aktivno uči engleski jezik, dok se za njega zanimaju Manchester United, Tottenham i PSG. </p>