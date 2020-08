Splitski trener tako se vratio u klub u kojem je proveo osam godina. Do\u0161ao je u Juve 1999. godine, a oti\u0161ao 2007. Ukupno je odigrao 174 utakmice i osvojio dvije Serie A.

Juve predstavio Igora Tudora: Bit će Pirlov prvi pomoćnik...

<p>U petak popodne <strong>Igor Tudor (42) i Hajduk</strong> potpisali su dogovor o raskidu ugovora, a<strong> Juventus </strong>je već danas predstavio hrvatskog stručnjaka kao člana stožera novog trenera Andree Pirla.</p><p>Pirlo je potpuno iznenada dobio priliku doći na klupu Juvea nakon što je otkaz dobio Maurizio Sarri, a nekad sjajni nogometaš je inzistirao na Tudorovom dolasku. Sad već bivši trener Hajduka je danima razmišljao što napraviti, a nakon što je odlučio, trebalo je riješiti i neke administrativne stvari. Kako je bio pod ugovorom s 'bilima', moralo je doći do raskida ugovora, a to znači da je Hajduku trebala pripasti odšteta zbog prijevremenog raskida.</p><p>Na kraju je došlo do dogovora, a splitskom klubu će pripasti 440 tisuća eura. Tudoru je htio to što prije riješiti pa je, prema riječima talijanskog Tuttosporta, sam uplatio 150.000 eura.</p><p>Juve je predstavio novi stručni stožer na čelu s Pirlom, a Tudoru je pripala uloga pomoćnog trenera. Tehnički suradnici su Roberto Baronio, bivši igrač Lazija, te Antonio Gagliardi. Pirlo je okupio veliku družinu pa je tako njegovom stožeru ukupno 12 ljudi.</p><p>- Teško mi je išta reć' u ovom trenutku. Dugo sam vagao, donio sam jednu odluku kako sam osjetio. Hvala Hajduku na svemu, razumijevanju, hvala na ovih šest turbulentnih mjeseci. Svjestan sam da rezultati nisu bili takvi kakvi mogu i kakvi bi trebali biti. Možda sam nekad i pretjerao u odnosu sa novinarima. Znam da će ovim mojim izborom određen dio ljudi biti razočaran, a određen dio ljudi kojima će bit drago - to je tako u nogometu. Najviše mi je bilo zbog podrške koju sam imao, ja se iskreno ispričavam svim tim ljudima - rekao je Tudor na oproštaju od Hajduka. </p><p>Splitski trener tako se vratio u klub u kojem je proveo osam godina. Došao je u Juve 1999. godine, a otišao 2007. Ukupno je odigrao 174 utakmice i osvojio dvije Serie A.</p>