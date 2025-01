Kačavenda: Cannavaro se jako razlikuje od dosadašnjih trenera

Luka Stojković (21) briljira na pripremama Dinama u Turskoj. Poentirao je u obje dosadašnje utakmice "modrih" u Beleku, protiv Šahtara i Lecha. Cimer mu je Lukas Kačavenda (21), s kojim je godinama igrao s Lokomotivi, a sad su zajedno u Dinamu. U razgovoru za Germanijak osvrnuli su se na rad s novim trenerom Fabiom Cannavarom.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci otputovali u Tursku

Pokretanje videa... 00:57 Dinamovci otputovali u Tursku. Galešić: Stići ćemo zaostatak, siguran sam u to | Video: 24sata/Video

Stojković: Privikavamo se na nove stvari

- Baš sam zadovoljan. Privikavamo se na nove stvari koje trener traži od nas. Usvajamo sve polako i uvjeren sam da ćemo iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu biti sve bolji. Jako puno znači što sam napokon zdrav. Da, meni su ovo prve pripreme nakon ozljede, zbog toga sam jako sretan, nemam nikakvih poteškoća - rekao je Stojković.

Slično misli i cimer Lukas.

- Dojmovi su zasad dobri. Imamo puno zadataka, puno novih stvari koje dosad nismo radili. Nadam se da ćemo se prilagoditi što je moguće prije i uživati u nogometu.

Kačavenda: Trener jako puno radi na taktici

Kačavenda je nastavio...

- I kad igramo dobro, trener uvijek traži da budemo još bolji. Razlikuje se dosta od drugih trenera, jer na svakom treningu jako puno radi na taktici. Nekad izgleda da je malo dosadno, ali jako je to bitno, na tome se baš mora raditi. Jer tako se najbolje uče sve kretnje na terenu, gdje igrači moraju biti postavljeni tijekom utakmice. Ima i dosta suhog trčanja, tako da baš nije lagano.

Mnogi misle da je Stojković u prvom dijelu sezone trebao dobiti više šanse.

- Nisam niti jednog trenutka bio ljutit što nisam više igrao. Ali sam iz dana u dan postajao sve jači i jači. Točno je, nisam u tom razdoblju dobivao puno prilika, ali nadam se da će se sad to promijeniti. Mogu li igrati s Martinom Baturinom? Jeste li vidjeli kao mi je na utakmici s Lechom asistirao za gol, kakvu mi je loptu gurnuo? Baš je divno igrati s Martinom. U ove dvije pripremne utakmice smo pokazali da možemo igrati zajedno. Ali, naravno, imamo još puno toga za popraviti, poboljšati se. To je rekao i trener Cannavaro i s time se potpuno slažem. To je još veća motivacija za daljni rad.