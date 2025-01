Naš ponajbolji sudac otkrio gdje je zaposlen: 'Debitirao sam pod tabletama, a uzor mi je Bebek'

Patrik Kolarić (29) već je neko vrijeme jedan od najboljih hrvatskih sudaca. Nedavno je ušao na Uefinu listu sudaca, što znači da će suditi međunarodne utakmice. Rodom je iz Strahoninca kod Čakovca. Uz suđenje, ovaj magistar strojarstva radi na hidroelektrani Donja Dubrava. Za SportKlub otvoreno je govorio o svojim sudačkim počecima, suđenju u HNL-u, VAR aferi...

- Buđenje je malo prije 6. Od 7 do 15 sati radim na Hidroelektrani Donja Dubrava, nakon toga dođem doma i onda imam trening. Do kraja dana sam s društvom, obitelji i djevojkom. Nemam baš puno vremena za druge stvari. Posao je kompleksan. Voditelj sam strojarskog održavanja. To je moja struka. Imam nekoliko ljudi ispod sebe i hvala im svima jer treba imati razumijevanja za moje česte izostanke zbog utakmica. Ovaj mi je posao trenutno idealan uz suđenje - rekao je Kolarić, koji skuplja magnetiće iz svakog grada u koji dođe i poklanja ih majci.

Ocijenio je svoja izdanja u minuloj polusezoni.

- Ovaj zadnji derbi Hajduka i Dinama došao mi je kao nagrada za dobru polusezonu. Iako, ljutit sam na sebe zbog crvenog kartona koji nisam pokazao odmah (Marku Rogu, op. a.). Recimo da je polusezona bila za +3 ili -4.

Rukometne blizanke i reprezentativke Paula i Stela Posavec dolaze iz Strahoninca.

- Čak smo u rodu. Njihov tata i moja mama su bratić i sestrična. Čujem se s njima. Paula sada igra u Zrinskom iz Čakovca, a Stela je u Poljskoj. Brat mi je bio uspješan u karateu, višestruki državni prvak. Bavio sam se i ja tim sportom, ali kratko, samo usput. Za mene je postojao samo nogomet. Kao mali bio sam napadač jer sam bio jako brz. Nešto kasnije, treneri su shvatili da se prepadnem u šansama, bio sam prebrz pa bi mi lopta ostajala otraga i tako su me prebacili na stopera. Prvo sam igrao u Strahonincu, pa Međimurju, onda kratko u Austriji krajem srednje škole, pa opet Strahonincu, ali tada sam već počeo suditi na županijskoj razini. I onda fakultet...

Debitirao je kao sudac u HNL-u sa samo 26 godina i devet mjeseci. Sudio je Šibeniku i Slavenu.

- Pet dana prije utakmice na treningu sam iskrenuo gležanj. Već je svugdje po medijima izašla informacija da ću debitirati. Na kraju sam odsudio utakmicu pod tri brufena i sa zavojima jer nisam htio otkazati. Na zagrijavanju je bila katastrofa, ali čim je utakmica krenula, adrenalin je proradio, zagrijao sam se i zaboravio na sve. Osjećaj je bio prekrasan. Negdje sam pročitao da sam tada postao šesti najmlađi debitant među sucima u HNL-u.

Već u trećoj utakmici sudio je Dinamo - Hajduk. "Modri" su pobijedili 3-1.

- Bio sam šokiran. Drhtao sam. Hvala Brunu Mariću koji je imao hrabrosti staviti me na tu utakmicu. Da sam nešto zeznuo, ljudi bi prošli preko toga, ali njemu ne bi oprostili. Josip Vuković (veznjak Hajduka, op. a.) usred utakmice rekao mi je da dobro sudim i da tako nastavim. To mi je mnogo značilo - rekao je Kolarić i posebno nahvalio Brunu Petkovića i Marka Livaju za odnos prema sucima.

Otkrio je tko su mu sudački uzori.

- Od naših sudaca to su Ivan Bebek, koji bi i danas praktički mogao bez problema suditi, te Duje Strukan. Od inozemnih volim pogledati Letexiera, sviđa mi se njegov stil, a od starijih cijenim Mažića i Clattenburga.

Kratko je komentirao i VAR aferu koja je potresla HNL prošle sezone (curenje snimki iz VAR soba).

- Sve se naelektriziralo. U toj aferi nisam vidio neki problem osim rječnika. Sve ostalo bilo je s ciljem da se napravi najbolje moguće. To je velika razina stresa, takva je bila i sezona - kazao je Kolarić.