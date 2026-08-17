KAD AKO NE SAD Rakow užasno krenuo u sezonu, na Hajduk ide bez dvojice važnih mu Hrvata...

Hajduk je u nedjelju u trećem kolu HNL-a u gostima pobijedio Goricu 2-1. Tri boda u 87. minuti osigurao je Marko Livaja (32), po tko zna koji put ove sezone džoker s klupe, a ne prvotimac. Bila je to prva pobjeda Splićana u prvenstvu ove sezone, kojom su, barem nakratko, ublažili nezadovoljstvo navijača njihovim igrama.

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A hajdukovcima je mir nasušno potreban budući da u četvrtak protiv Rakowa na Poljudu od 21 sat igraju prvu utakmicu play-offa za ulazak u Konferencijsku ligu. Kako je rekao i Livaja, to je za Hajduk utakmica sezone. I doista je tako. Kuloari bruje da bi klub, ako ne uđu u Europu, mogli napustiti trener Gonzalo Garcia i predsjednik Ivan Bilić. A kakav bi to udarac bio za ionako krhke financije kluba, ne treba niti spominjati...

Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jučer je počela prodaja ulaznica za utakmicu na Poljudu, a pravo kupnje do dana utakmice imaju isključivo aktivni članovi kluba.

Najskuplja je ulaznica za Zapad Premium, za koju odrasli trebaju izdvojiti 80 eura, a dječja ulaznica stoji 40 eura. U cijenu Premium ulaznice uključeni su piće i grickalice. Za ostatak zapadne tribine cijena ulaznice za odrasle iznosi 55 eura, a dječja 27,50 eura. Ulaz na Istok odrasle će koštati 40 eura a djecu 20 eura.

Za Sjever je cijena 30 eura, dok dječja kategorija za tu tribinu nije predviđena. Ulaznica za južnu tribinu također košta 30 eura za odrasle, a dječja ulaznica za tu je tribinu pet eura.

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Rakow je blagi favorit, ali ni on ne briljira u poljskom prvenstvu. Štoviše, ide mu katastrofalno. Nakon tri utakmice nema ni bod te je na začelju tablice. Rakow je za vikend izgubio kod Cracovije 2-1. U zapisniku Rakowa nije bilo hrvatskog braniča Frana Tudora (30), inače kapetana te momčadi, ali i bivšeg igrača Hajduka. Muči ga ozljeda i upitan je za prvu utakmicu s "bilima". Nije bilo ni hrvatskog veznjaka Marka Bulata (24), koji je udaljen iz momčadi zbog navodne nediscipline.

Split: Golom Gavranovića Dinamo pobijedio Hajduk na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Garciju su pitali je li bolje da protiv Rakowa igra Livaja, koji je zabio Gorici, ili pokretljiviji Michele Šego (26). Urugvajac je bio jasan...

- A što vi mislite? Liga je spora, nema tempa, mnogo je drukčije nego u Europi. U Europi je to drugi sport. Igrat će oni za koje mislimo da je to najbolje - kaže Garcia.