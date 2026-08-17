Trener Hajduka i protiv Rakówa će prednost dati pokretljivijem Micheleu Šegi ispred Marka Livaje; kapetan je u nedjelju ušao u igru s klupe i riješio susret protiv Gorice
KAD AKO NE SAD Rakow užasno krenuo u sezonu, na Hajduk ide bez dvojice važnih mu Hrvata...
Hajduk je u nedjelju u trećem kolu HNL-a u gostima pobijedio Goricu 2-1. Tri boda u 87. minuti osigurao je Marko Livaja (32), po tko zna koji put ove sezone džoker s klupe, a ne prvotimac. Bila je to prva pobjeda Splićana u prvenstvu ove sezone, kojom su, barem nakratko, ublažili nezadovoljstvo navijača njihovim igrama.
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A hajdukovcima je mir nasušno potreban budući da u četvrtak protiv Rakowa na Poljudu od 21 sat igraju prvu utakmicu play-offa za ulazak u Konferencijsku ligu. Kako je rekao i Livaja, to je za Hajduk utakmica sezone. I doista je tako. Kuloari bruje da bi klub, ako ne uđu u Europu, mogli napustiti trener Gonzalo Garcia i predsjednik Ivan Bilić. A kakav bi to udarac bio za ionako krhke financije kluba, ne treba niti spominjati...
Jučer je počela prodaja ulaznica za utakmicu na Poljudu, a pravo kupnje do dana utakmice imaju isključivo aktivni članovi kluba.
Najskuplja je ulaznica za Zapad Premium, za koju odrasli trebaju izdvojiti 80 eura, a dječja ulaznica stoji 40 eura. U cijenu Premium ulaznice uključeni su piće i grickalice. Za ostatak zapadne tribine cijena ulaznice za odrasle iznosi 55 eura, a dječja 27,50 eura. Ulaz na Istok odrasle će koštati 40 eura a djecu 20 eura.
Za Sjever je cijena 30 eura, dok dječja kategorija za tu tribinu nije predviđena. Ulaznica za južnu tribinu također košta 30 eura za odrasle, a dječja ulaznica za tu je tribinu pet eura.
Rakow je blagi favorit, ali ni on ne briljira u poljskom prvenstvu. Štoviše, ide mu katastrofalno. Nakon tri utakmice nema ni bod te je na začelju tablice. Rakow je za vikend izgubio kod Cracovije 2-1. U zapisniku Rakowa nije bilo hrvatskog braniča Frana Tudora (30), inače kapetana te momčadi, ali i bivšeg igrača Hajduka. Muči ga ozljeda i upitan je za prvu utakmicu s "bilima". Nije bilo ni hrvatskog veznjaka Marka Bulata (24), koji je udaljen iz momčadi zbog navodne nediscipline.
Garciju su pitali je li bolje da protiv Rakowa igra Livaja, koji je zabio Gorici, ili pokretljiviji Michele Šego (26). Urugvajac je bio jasan...
- A što vi mislite? Liga je spora, nema tempa, mnogo je drukčije nego u Europi. U Europi je to drugi sport. Igrat će oni za koje mislimo da je to najbolje - kaže Garcia.
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