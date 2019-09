Kad god zabijem, to je eurogol! Ovo bi mogla biti moja sezona

Protiv Slovačke i Azerbajdžana moramo osvojiti svih šest bodova. Želimo obje pobjede, nema tu nikakvih kalkulacija. Slovačka i Azerbajdžan su naše veliko finale, to su ključne utakmice kvalifikacija, moramo zapeti i obje pobijediti. Imam osjećaj kako će se baš u rujnu prelomiti naša skupina, kaže Josip Brekalo (21).

Mladi hrvatski nogometaš igra u sjajnoj formi, Brekalo je u subotu opet zabio, sjajnim golom odveo svoj Wolfsburg do domaćeg remija (1-1) s Paderbornom.

Osjećam se odlično, sada sam već ušao u neku seriju dobrih igara i zabijanja golova, a sada tako moram i nastaviti. Veseli me takva forma, vjerujem da ću na isti način nastaviti u reprezentaciji. Svi znamo koliko su nam važne utakmice sa Slovačkom i Azerbajdžanom.

Vaš početak sezone je kao iz snova, u prve četiri utakmice zabili ste tri gola (u samo 163 minute), imate i jednu asistenciju. To je gol svake 54 minute.

- To sada tako ispada, ali sam početak možda i nije bio baš ‘iz snova’. Tu sam bio u jednoj podređenoj poziciji, nisam od samog starta bio u početnoj postavi, ali sam redovito ulazio, pa igrao dobro i zabijao. Svojim sam nastupima, ali i radom na treninzima dokazao treneru da na mene može još ozbiljnije računati, da mogu biti važna karika Wolfsburga.

Vratimo se malo na subotnju utakmicu, opet ste zabili eurogol...

- Haha, tako ispada. Stvarno, izgleda da svaki put zabijem neki jako bitan gol ili eurogol, neka tako bude i dalje. Odigrao sam baš dobru utakmicu, zadovoljan sam svojom predstavom, a onda me nagradilo tim lijepim golom. Kažem, baš se dobro osjećam, potpuno sam opušten, i dalje tvrdim da ovo može biti moja sezona.

Foto: firo Sportphoto/DPA/PIXSELL

Josip Brekalo je nastavio...

- Prijašnjih godina osjećao sam puno veći pritisak, bio sam u nekoj nezavidnoj situaciji, pa nisam mogao biti opušten. I biti svoj. Danas je sve drugačije, ne osjećam nikakav grč, dok bih lani odigrao dvije dobre utakmice, pa završio na klupi, onda morao čekati novu priliku. I da, nije mi bilo lako, vjerujte u toj situaciji ne bi bilo nikome. Ma gledajte, kada ste vi mentalno spremni i potpuno mirni, vaše će igre biti 50-80% bolje, to je tako.

Što vam je poslije subotnje utakmice poručio trener?

- Dobio sam pohvale, bio je zadovoljan mojom predstavom. I trener zna da mi nije bilo lako, ali cijelo vrijeme sam se ubijao na treninzima, a on je to prepoznao. Moj pristup je na svakom treningu, svakoj utakmici bez obzira koliko igrao bio pravi, trener je to osjetio. Vjerujem da ću do kraja sezone biti u početnoj postavi Wolfsburga, svima dokazati koliko vrijedim.

Čini se kako je vaša odluka o ostanku u Wolfsburgu bila pun pogodak...

- Tako sada ispada, poklopilo mi se. A što da ove utakmice nisam odigrao tako dobro, možda bi onda završio cijelo vrijeme na klupi, pa bi svi pričali ‘zašto je ostao u Wolfsburgu’. To je nogomet, tu se sve može promijeniti u samo sedam dana, pa vi u tako kratkom periodu možete od nebitnog igrača postati heroj momčadi. Vjerovao sam u sebe, čekao priliku, dočekao ju i bio pravi kada je trebalo.

Stiže reprezentacija, Hrvatsku u rujnu očekuju gostovanja u Slovačkoj i Azerbajdžanu...

- Tu nema puno priče, moramo pobijediti u obje utakmice, osigurati si dobru poziciju za nastavak kvalifikacija. Slovačka? Iskreno, ne znam puno o njima, ali znam da nas tamo ne očekuje lagana utakmica. No, Hrvatska ima veliku kvalitetu, ako mi budemo pravi, možemo dobiti svakoga.

Onda slijedi Azerbajdžan, a s njima smo u Zagrebu imali velikih problema...

- U Maksimiru su nas iznenadili tim golom iz kontranapada, pa je bilo teže od očekivanoga. Ipak, pobijedili smo, to je najvažnije. Imam osjećaj kao da se od nas očekuje da svaku utakmicu pobijedimo 3-0 ili 4-0, a nije to baš tako jednostavno. Bolji smo od Azerbajdžana, ako ćemo imati pravi pristup sve bi trebalo biti dobro.