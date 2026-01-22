Obavijesti

Sport

Komentari 20
KOMENTAR PLUS+

Kad je Beljo na turbo pogonu, Dinamo se nema koga bojati! Nazire se novo euro-proljeće...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Kad je Beljo na turbo pogonu, Dinamo se nema koga bojati! Nazire se novo euro-proljeće...
Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

DINAMO - FCSB 4-1 Ako zanemarimo pad krajem prvog dijela, "modri" su odigrali možda i najkompletniju utakmicu ove sezone. Za tjedan dana slijedi utakmica odluke

Admiral

Živa je na termometru pokazivala točno nulu, ali realan osjećaj hladnoće, od koje su mrzle i kosti, bio je bar pet stupnjeva niži, ali kada je krenula Dinamova rapsodija i začuo se huk sa sjevera, nikome na tribinama nije bilo hladno. Zagrijali su se dlanovi, pogotovo u prvih 11 minuta. Itekako se maksimirska publika zaželjela nogometa, kojeg su posljednji put gledali 20. prosinca protiv Lokomotive (2-0). Pogotovo ovakvog, ubojitog, atraktivnog i moćnog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur
REAKCIJE STRUČNJAKA

Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur

Hrvatska doživjela težak poraz od Švedske 33-25! Greške i spora igra koštale nas pobjede. Vori i Džomba zabrinuti, ali vjeruju u oporavak protiv Islanda i drugih protivnika
VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku
SLAVI MAKSIMIR

VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku

Dinamo je ostvario jako važna tri boda u Europskoj ligi. Bakrar je načeo goste, dva je zabio Beljo i Kulenović stavio točku na i. Jako dobra predstava Kovačevićeve momčadi
Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore
FOTO: ROMANTIKA NA JEZERU

Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore

Dan nakon gola Arsenalu u Ligi prvaka veznjak Intera i hrvatske nogometne reprezentacije Petar Sučić oženio je Šibenčanku Mateu Rak uz obalu jezera Como u privatnoj ceremoniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026