DINAMO - FCSB 4-1 Ako zanemarimo pad krajem prvog dijela, "modri" su odigrali možda i najkompletniju utakmicu ove sezone. Za tjedan dana slijedi utakmica odluke
Kad je Beljo na turbo pogonu, Dinamo se nema koga bojati! Nazire se novo euro-proljeće...
Živa je na termometru pokazivala točno nulu, ali realan osjećaj hladnoće, od koje su mrzle i kosti, bio je bar pet stupnjeva niži, ali kada je krenula Dinamova rapsodija i začuo se huk sa sjevera, nikome na tribinama nije bilo hladno. Zagrijali su se dlanovi, pogotovo u prvih 11 minuta. Itekako se maksimirska publika zaželjela nogometa, kojeg su posljednji put gledali 20. prosinca protiv Lokomotive (2-0). Pogotovo ovakvog, ubojitog, atraktivnog i moćnog.
