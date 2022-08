'Kad nanižete šest negativnih rezultata, momčad je u blokadi'

Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi, gledali smo dva potpuno različita poluvremena. U prvom smo bili konkurentni i opasni, pritiskali Dinamo, mogli smo tu imati i prednost. U nastavku je Dinamo bio puno bolji, nismo uspijevali vršiti pritisak kao u prvom dijelu, lopta im je prelagano dolazila do bokova, pa su išli ubitačni centaršuti na koje nismo imali odgovora. Dinamo ima kvalitetu u skoku, Petković i Perić su iskoristili ubačaje Moharramija i Bočkaja, a Dinamu želim puno sreće u kvalifikacijama za Ligu prvaka,započeo je nakon poraza od Dinama (5-2) trener Osijeka Nenad Bjelica.

Osječani su bili dobri u prvom dijelu, u dobrom periodu prvog poluvremena bili bolji i opasniji od Dinama. Jako dobru partiju pružio je Dion Drena Beljo koji je još jednom zabio, ali zadnja linija Osječana nije bila na razini, bilo je tu puno loših reakcija, autogolova.

- Da, bili smo dobri u prvom dijelu, ali nogomet se igra 90 minuta, ne 45. Nitko nije pobijedio nakon 45 minuta, tako da se ne treba previše zanositi jednim dobrim poluvremenom, sada fokusirano moramo nastaviti dalje. Ali, vidjeli smo da imamo potencijala, da možemo parirati i ovakvom Dinamu. I ako se za nešto možemo uhvatiti onda je to prvo poluvrijeme - kaže Nenad Bjelica, pa dodaje:

- Momčad nam je u mentalnoj blokadi, kad nanižete šest negativnih rezultata, onda je igračima samopouzdanje srozano na najnižu razinu. Samo pobjedama i golovima se možemo vratiti, ali pokazali smo kako i bez nekoliko važnih igrača možemo biti konkurentni i nešto očekivati od ove momčadi. Rana promjena formacije? Gubili smo 1-0, logično je bilo ići ofenzivnim igračem, malo smo se presložili dobro izgledalo, otpadao nam je Škorić, sada i Bralić, to su iskusni igrači, lideri naše svlačionice.

Imali ste problema kada je Dinamo zaigrao 4-4-2...

- Da, teško nam je bilo. Ma čak ne zbog Dinamovih 4-4-2, već nismo vršili dobar pritisak na Ivanušeca i Mišića. Bili su prebrzi za nas, brzo igrali na bokove, nismo uspjeli braniti te njihove ubačaje. Dinamo ima tu kvalitetu, može se okrenuti sustav, rotirati igrače, može vas "mljeti" 45 minuta, na tome im čestitam.

Kako ste vidjeli partiju Petra Bočkaja?

- Čestitam Peri na odličnoj utakmici, imao je dvije asistencije. Ne bih se miješao u posao kolegi Čačiću, on zna tko što može od njegovih igrača. A Pero u nekim ofenzivnim potrebama može biti vrlo koristan svakoj momčadi, pa tako i Dinamu. Ali, najbolje kolega Čačić zna koliko Pero može, ne moram mu ja davati savjete, preiskusan je on trener.

Beljo je opet zabio...

- On samo potvrđuje svoju klasu koju je pokazao prethodne sezone, znamo da u njemu imamo puno kvalitete, vjerujemo da će doći na nivo najvećih europskih klubova. Njegov odlazak? Da, on je moguć već i u ovom prijelaznom roku. Ima puno interesa za njega, vidjet ćemo hoće li netko ponuditi dovoljno novaca. Koliko? Rekao sam, to je oko 7-8 milijuna plus bonusi i postotak od daljnje prodaje - poručio je Nenad Bjelica, pa za kraj dodao:

- Da, ovo mi je jedan od težih perioda karijere. Imao sam i prije negativnih serija, to su sve izazovi, a nadam se da ću iz ovoga otići nešto jači.

