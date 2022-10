Kad ovaj mladić zabija, Rijeka pobjeđuje: Bila je ludnica u svlačionici, ovo želimo stalno

Rijeka je u zadnje četiri utakmice zabila pet, a primila jedan gol. U zadnje dvije: dvije pobjede bez primljenog gola. U nedjeljnu večer na Kvarneru je iz tračnica izbačena Lokomotiva, 3-0 za Rijeku.

Dva gola riječkog dragulja Matije Frigana i jedan Harisa Vučkića, iz penala koji je izborio sjajni Prince Ampem. Odličnu partiju pružili su (već poslovično) reprezentativni golman Nediljko Labrović i... Stoper Ivan Smolčić koji bi, čini nam se, vrlo lako mogao biti bolji od donedavnog kapetana Rijeke: njegovog ljevonog brata blizanca Hrvoja, inače stopera Eintrachta.

Serse Cosmi je na hrvatskom grunuo 'Sretan sam!' i potvrdio ono što svi vide: 'Ne smijemo poletjeti, ali da, počinjemo sličiti na pravu momčad'.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Atmosfera na Rujevici: fantastična. Riječki navijači u srcu nose ono 'Forza Rijeka i kad ne ide!', a još kad krene... Biti na stadionu s kojeg puca pogled na Kvarner je baš poseban gušt.

Nakon utakmice najtraženiji sugovornik bio je, naravno, Matija Frigan (19). Još uvijek teenager. Dva gola, riješio utakmicu, junak susreta, Rijeka pobijedila kod kuće, povezala dva trijumfa...

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Osjećaj je, naravno, prekrasan, ali što se tog statusa junaka utakmice tiče, to je: Rijeka. Cijela momčad ima zasluge za ta tri postignuta gola i još jednu utakmicu s netaknutom mrežom. Od prve minute smo ama baš svi išli maksimalno, silno smo željeli tu pobjedu i nakon dugo vremena donijeli radost navijačima kojima se možemo samo zahvaliti na fantastičnoj podršci. Sad nas u srijedu čeka kup u Kutini i to jednostavno mo-ra-mo maksimalno ozbiljno shvatiti i proći Moslavinu.

Frigan je pred kamere stao 10-ak minuta nakon utakmice. Telefon mu je gorio.

- A je, slijevaju se čestitke, notifikacija mali milijun, neka... - smijao se junak prve ovosezonske riječke pobjede u svom domu, na svom stadionu.

Uz dva gola jednom je stresao gredu, a stigao promašiti i jedan zicer.

- Je, napokon nam se otvorila i ta igra prema naprijed. U devet utakmica dali smo šest, a sad u zadnje dvije zabili pet golova. Bit će to dobro, samo treba nastaviti s ovim gardom i žarom. Slažem da je bilo puno dobrih ubačaja s oba boka, ali mislim da smo protiv Lokomotive svi bili na pravoj razini. Svaka čast svima, stožeru i momčadi. Radimo jako puno i naporno da Rijeka opet bude onakva kakvu svi želimo.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Živjeli ste pod pritiskom tih pobjeda, najprije prve još tamo od prvog kola, a onda i prve domaće.

- Istina, taj se pritisak osjećao i u svlačionici, ali evo nas sad... Hvala Bogu izašli smo iz krize koja se Rijeci ne smije događati i sad se nadamo novim pobjedama.

Serse Cosmi?

- Ma top-trener, stvarno. Treninzi su takvi da stalno svi daju sve od sebe, nema dizanja noge s gasa, nema opuštanja, kad dođe utakmice igraju najbolji tj. oni koji su to najviše zaslužili, a svi koji su u kadru znaju da mogu zaslužiti šansu.

I vi ste malo igrali, malo ne.

- A treba šutjeti, raditi i biti strpljiv. Dobro mi je došao i poziv u reprezentaciju, tamo sam još podigao samopouzdanje. Rad, trud i strpljenje su mi se ove nedjelje vratili na najbolji mogući način.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vi napadači ste bili pod posebnim povećalom dok je momčad tresla kriza.

- A pa normalno je to kad realizacija nije bila dobra. Ali, kažem, evo sad u dvije utakmice pet golova. Ja mislim da je riječki napad sad proradio! I da će Rijeka dalje teći na ovaj način.

Drugi gol zabili ste pod Armadinom tribinom i zaletjeli se slaviti sa sjeverom Rujevice.

- Istina, imao sam tu potrebu, slaviti pred njima i s njima. Ti ljudi su nam stvarno jako velika podrška. Od prvog dana. I kad nas nikako nije išlo bili su uz nas. Svaka im čast. I Armadi na sjeveru i svima na svim rujevičkim tribinama. Najveća sreća svake pobjede je upravo radost koju donesemo našim navijačima, a onda i nama samima i svima u klubu.

Otkad je Cosmi tu jednom ste zaigrali s 'desetkom' i 'devetkom' (u Gorici, Halilović uz Vučkića), ali inače: stalno s dva napadača.

- Meni to baš odgovara. Evo protiv Lokomotive smo taj duet bili Haris i ja, on malo povučenije... Dobro se slažemo, dobro se i znamo, mislim da je to bilo dobro, a potvrđeno je i rezultatom.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Debi za Rijeku se pamti. U danu u kojem ste vi zabili dva gola...

- Moj prijatelj Andro Babić (18) je debitirao za A momčad! Čestitke i njemu, velike. Ima uz njega još puno juniora koji treniraju s nama, čekaju svoju prigodu i itekako vrijede. Na kraju krajeva to potvrđuju i rezultatima u svojoj ligi. Da, vidjeli ste me u subotu na njihovom derbiju s Dinamom, ali samo zadnjih deset minuta jer smo imali zadnji trening pred Lokomotivu.

Svlačionica nakon 3-0 pobjede?

- A vjerojatno se sve čulo - smije se Frigan.

- Pjesma, slavlje, ono što svi želimo nakon svake utakmice. Ali nema odmora. U srijedu je kup. Proradila je Rijeka, idemo po nove pobjede - rekao je Frigan.

A Andro Babić? U subotu je pred Armadom s juniorima nadigrao Dinamo pa u nedjelju dobio 15 minuta u trijumfu seniora protiv Lokomotive. Dečko je... Lebdio od sreće:

- Osjećaj je fenomenalan, u Rijeci sam već osam, devet godina i presretan sam da sam debitirao za prvu momčad. Otkada sam došao tu, za ovo naporno treniram i radim. Znao sam da ću biti na klupi, ali nisam znao da će mi trener Cosmi dati priliku da zaigram, da osjetim ovu predivnu atmosferu na Rujevicu, za mene - najljepšu. Iza mene je predivan vikend, zahvalan sam svim ljudima u klubu što su vjerovali u mene i dali mi šansu. Uživao sam u navijačima, u prekrasnoj atmosferi, hvala im na tome i na podršci juniorima, napravili su fantastičnu atmosferu tada i protiv Lokomotive, drago mi je da smo im se odužili uvjerljivom pobjedom koja je mogla biti i veća, ali dobro je. Zadovoljni smo. Idemo ovako dalje.

