'Kad sam imao moždani, mom je Maxu od tuge stalo srce...'

Na današnji dan,prije točno godinu dana imao sam moždani udar!Hvala Bogu,uspio sam se uspješno oporaviti i vratiti svakodnevnom životu i treninzima bez posljedica koje su česta posljedica mozdanog udara.Psića na slici,mog Maxa nikada zaboraviti neću.ovaj dan ću pamtiti dok sam živ,kao i rodjendan a isto tako i mog Maxića!Mene odvezli u bolnicu a mom Maxu srce stalo!Supruga mi je to rekla tek nakon par dana provedenih u bolnici.Bojala se reakcije moje kad cujem da ga vise nema!Mozda i bolje tako,jer nema te sile ni posljedice koje bi me sprijecile da ga odem jos jednom vidjeti prije nego ga pokopaju.15 godina je bio uz mene,spavao sa mnom,svuda sam ga vodi o,na ljetovanja,na vikende u Slavoniju..koliko smo bili vezani govori i da se toliko uznemirio kada je vidio da me izvode do automobila da mu je srce stalo.To je odanost neusporediva sa bilo čim.RIP Max❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

