'Kada je frka, Mili igra najbolje! Ma nema nijednu manu u igri'

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kad je igrao do 12 godina, govorili su mu da će ga 'pojesti' oni do 14, pa do 16... A on dođe sa 17 godina u finale Challengera u Zagrebu, sad evo i u finale Wimbledona, priča Igor Blažević koji je vodio Milija Poljička u reprezentaciji

Ma kako bi me iznenadilo? Pa Mili je peti junior svijeta, bio je i drugi, znalo se da može puno, nije nimalo iznenađen ostao Igor Blažević zbog trećeg hrvatskog juniora u finalu Wimbledona.