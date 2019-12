Europske utakmice igrat će u Osijeku, a zaradili su milijune

U Maksimiru je večeras održana redovna godišnja Skupština GNK Dinamo. Ovoj Skupštini nazočilo je 67 od 80 članova, pa su sve odluke pravovaljane. Prva je riječ dobila predsjednica Uprave GNK Dinamo Vlatka Peras.

- Iza nas je jedna od najuspješnijih sezona u klupskoj povijesti. Uz plasman u europsko proljeće, osvojili smo prvenstvo s 25 bodova prednosti ispred Rijeke. Odlične predstave nastavile su se i ove sezone, ušli smo u Ligu prvaka, tamo gdje nam je i mjesto. Pokazali smo da se možemo nositi i s velikim europskim momčadima poput Atalante, Šahtara i Man. Citya - rekla je u uvodu Vlatka Peras, pa nastavila:

- Naša druga momčad se smjestila u sredini Druge HNL, stigli smo do polufinala Premier League International kupa. Juniori su uspješno nastupali u Uefinoj Ligi mladih, u četvrtfinalu nesretno ispali od Chelseaja. I oni ove sezone prate uspješne rezultate seniora. Mladi igrači su već dobili priliku u seniorima, a prvaci smo u 10 od 12 kategorija omladinskih pogona.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vlatka Peras je nastavila...

- Posebno se zahvaljujem savjetniku Zdravku Mamiću na zaslugama, ovaj Dinamo je plod njegovih vizija, njegovih ideja i njegovog rada - kazala je Peras, pa dobila veliki pljesak prisutnih skupštinara.

Predsjednica Uprave kluba pohvalila se s još nekolicinom ovogodišnjih uspjeha...

- Jedan od strateških ciljeva bilo nam je otvaranje Fan shopa u centru Zagreba. Danas imamo maloprodajne jedinica na dvije lokacije, a daljnji planovi su nam modernizacija internet trgovine i širenje asortimana. Do 30. studenoga 2019. godine u Fan Shopu smo napravili promet od 11,100.000 kuna, a do kraja godine planirani promet iznosi 12,600.000 kuna.

- Napravili smo novi iskorak na zagrebačkom Adventu, kroz kućicu 'Dinamova čarolija' smo dodatno ojačali brend Dinama, pokazali snagu klub u razvijanju novih ideja i projekata. U 2018. godini zabilježili smo 128,065 gledatelja na domaćim utakmicama, a jedan smo dvoboj (Saburtalo) morali igrati pred praznim tribinama. Prošle godine smo u istom razdoblju, do 2. prosinca 2018. godine zabilježili 102,922 gledatelja, što znači kako bilježimo porast od 20%.

- U 2018. godini smo od prodaje ulaznica imali prihod od 7,260.000 kuna, dok smo u 2019. godini već s te strane prihodili preko 27 milijuna kuna, a još nas očekuju tri prvenstvene i utakmica s Man. Cityjem. Ove smo godine prodali 7544 godišnje ulaznice što je porast u odnosu na prošlu godinu (5928 godišnjih ulaznica) od 21,42%. Dinamo danas ima 14.468 registriranih članova, i tu vidno rastemo u odnosu na 2018. godinu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Najbolnija točka bila je sasvim očekivano - maksimirski stadion.

- Na posljednjem dogovoru s gradom i gradonačelnikom Bandićem došli smo do zaključka da Dinamo ostaje u Maksimiru. Da, ostajemo u Maksimiru, ali ne na ovom stadionu, ovaj sadašnji uskoro neće zadovoljiti standarde Fife i Uefe. Mi ne želimo dočekati Uefinu zabranu o igranju u Maksimiru, ali nas muče brojni problemi. Kada se ruši stadion, a gradi novi stadion, potrebna su i neka međurješenja. Pa gdje ćemo mi preseliti svoj pogon i sve službe dok se ne dobijemo novi stadion - pitao se Mirko Barišić, pa dodao:

- Svjesni smo da se ništa ne pomiče, vrijeme ide, a mi smo u bezizlaznoj situaciji. Uz to mi trebamo nogometni kamp, izgubili smo i dio Svetica, a planiramo kupiti svoj kamp koji bi koristili za vrijeme izgradnje stadiona. U to vrijeme domaće bi utakmice igrali u Kranjčevićevoj ulici, a kako Zagreb nema adekvatan stadion, europske bi dvoboje morali igrati u Osijeku koji će do tada izgraditi novi stadion. A sada je jasno, novi Maksimir bi bio kapaciteta za između 25 i 30 tisuća gledatelja.

Mirko Barišić je nastavio...

- Mi ćemo krenuti u koštac s izgradnjom stadiona, ali uz jedan preduvjet. Želimo da se stadion imovinsko-pravno vrati Dinamu, on je i bio naše vlasništvo do 1992. godine. Onda je stigla odluka da Dinamo stadion preda Gradu. A ako bi bili u svojstvu vlasnika stadiona, onda bi uz sav respekt prema Gradu, bili u nadi da će se sve brzo početi graditi - rekao je predsjednik Dinama.

I tu je počela rasprava, neki se skupštinari nisu slagali s igranjem europskih utakmica u Osijeku, drugi su pak željeli da se u izgradnju maksimirskog stadiona krene bez pomoći Grada Zagreba, pa da Dinamo izgradi svoj vlastiti stadion koji ne bi imao baš nikakve veze s Gradom.

Dinamo je krenuo i u organizaciju Zaklade GNK Dinamo 'Nema predaje' kako bi se pomagalo bivšim igračima ili navijačima kojima je danas potrebna pomoć. Usvojen je i pravilnik o Nagradi 'Ponos Dinama'.