Kreator Simpsona Matt Groening svojim je likovima crtao četiri prsta da uštedi na vremenu.

- Ja sam poput Simpsona - našalio se na svoj račun na Europskom prvenstvu 2008. legendarni golman Iker Casillas.

Španjolac je branio u posebno dizajniranoj rukavici. Tome je kumovala davna ozljeda njegova prstenjaka, zbog koje je dvije godine ranije na Svjetskom prvenstvu počeo lijepiti srednji prst i prstenjak selotejpom preko rukavice, samo da bi fiksirao bolni prst.

Zbog ozljede prsta na klupi Gorice završio je golman Kristijan Kahlina (28) i priča neodoljivo podsjeća na Casillasovu. I on je dobio posebnu rukavicu pa ostvario transfer u bugarski Ludogorec. Otišao je na posudbu s obaveznim otkupom ugovora na ljeto, a transfer iznosi oko milijun eura.

- Pisalo se da mi je stradala tetiva, ali pukao je prst. I bolje, da je bila tetiva, pauzirao bih tri mjeseca, morao bih na operaciju, a ovako sam izvan stroja bio dva mjeseca. Branim u posebno dizajniranoj rukavici. Nisam kopirao Casillasa, doktor mi je predložio da, ako već moram braniti, branim sa spojenim slomljenim prstom i srednjim prstom, jer kad lopta udara, prvo će udariti u ovaj zdravi srednji prst - objašnjava nam Kahlina.

- Otišao sam tu kod postolara u Veliku Goricu i spojio je dvije rupe za prste u jednu. Da mi je to šivala mama, raspalo bi se nakon prvog obranjenog udarca zbog trenja. Postolar je to povezao posebnim koncem. Pogledajte, to je nepoderivo - pokazuje golman Gorice, pa dodaje da je puno teže braniti u njima.

Stao je Kahlina na 151 nastupu u kontinuitetu za velikogorički klub u prvenstvenim susretima još od rujna 2016. godine, kad je prvi put odjenuo dres turopoljskog kluba u drugoligaškoj konkurenciji. Ivan Banić (26), koji je dočekao svojih pet minuta i brani izvrsno i to je čelnicima Gorice olakšalo odluku o prodaji kapetana.

- Nije prvi put da sam bio u takvoj situaciji. Gotovo cijeli dio u omladinskom pogonu Dinama bio sam rezerva. U Kopru sam bio rezerva Vjekoslavu Tomiću, bivšem golmanu Hajduka. Moram priznati da sam se baš loše osjećao uoči zagrijavanja na Aldo Drosini protiv Istre, kad sam znao da neću biti u prvih 11. Sad je već lakše, počeo sam normalno trenirati i čekam svoju šansu. Kad sam na golu, volim davati upute igračima, biti glasan, a sad sam to radio i s klupe za pričuve. Čak sam i pretjerivao u svemu pa ću se malo iskontrolirati. Lako je s klupe govoriti, imaš puno manju odgovornost.

Otkrio je kad su počeli kontakti s Bugarima.

- Priča je počela nakon utakmice s Hajdukom. Došli su gledati mene, vidjeli da fino igramo pa su poželjeli i trenera Valdasa Dambrauskasa - kaže Kahlina.

Kahlini je stan u centru Zagreba stradao u potresu 22. ožujka prošle godine.

- Napokon sam se vratio u taj stan. Sad je sve sanirano, renovacija baš i nije bila jeftina. Ovih novih potresa se nisam toliko bojao, jer sam znao da je stan sređen, ali sam svejedno izašao iz zgrade na zeleni val i otišao do svojih u Dubravu na otvoreno... - kazao je za kraj.