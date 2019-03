Kakav će to biti šou, Hulk na Hulka! 'Otkinut ću ti glavu...'

Iranski Hulk Sejad Garibi već mjesecima marljivo traži čovjeka protiv kojeg će debitirati u ringu, a uskoro bi se mogao boriti protiv imenjaka iz Brazila.

Iranac se želi okušati u borilačkim sportovima već duže vrijeme, poljska organizacija KSW imala je u planu organizirati meč između njega i engleske zvijeri Martyna Forda. Poteškoće u pregovorima i taj posao je propao. No, čini se da je Garibi ubrzo pronašao zamjenu.

Brazilski Hulk Romario dos Santos Alves izazvao je Iranca na borbu. Bit će to prava borba između boraca koji nose ime po superjunaku, a onaj to pobijedi, tko zna, možda i bude glumio u istoimenom filmu.

- Cilj mi je udebljati se do 120 kila, a ti moraš smršaviti do te kilaže. E tek ćemo se tad onda boriti. Otkinuti ću ti glavu - pozvao je Brazilac Iranca i poslao mu žestoku poruku.

Brazilski Hulk je vlasnik najvećeg bicepsa na svijetu, a širok je čak 63 centimetra. Bit će to pravi dvoboj teškaša, mrcina, koji će sigurno privući brojne sponzore.

Garibi se u mladosti bavio hrvanjem koji mu je pomogao da izgradi svoje tijelo, a sad je i on odlučio mlatiti se u ringu. Itekako se izgradio, teži čak 170 kilograma. Kad bi se obojica još obojili u zelenu boju, e to bi tek bio pravi šou.

No, pravo je pitanje kako će ring izdržati od ove dvije mrcine. Morali bi postaviti neki od čeličnih instrukcija, ili inače jao onome tko bude blizu ringa. Ali, pitanje je hoće li doći do borbe. Iranac teži nevjerojatna 170 kilograma, a Brazilčev uvjet je da to spusti do 120. E, pa to je bome teško ostvarivo.