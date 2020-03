Kakav dan za dinamovce! Za ručak Bayern, a večeru Hajduk

Ako ćemo glumiti da je u sportu sve moguće, onda ćemo pričekati s čestitkama. Ako ćemo priznati da su neke stvari jednostavno nemoguće, a to je ispustiti 17 bodova prednosti u HNL-u, 11 kola prije kraja, onda Nenadu Bjelici možemo natočiti čašu šampanjca i nazdraviti. Jer, Dinamo je i ove sezone promarširao ligom i mogao bi osigurati naslov već do Uskrsa, nešto kao Liverpool u Engleskoj.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I može Tudor pričati o isključenju koliko hoće, a ono je bilo čisto, otprilike, kao Šimunićevo 'čišćenje' Sulejmani na Marakani, utakmicu nije pobijedio crveni karton, utakmicu je pobijedila bolja momčad. Dinamo je protiv Newcastlea, u kolovozu 1997., gubio u 44. minuti 1-0, a onda je isključen Goran Jurić. Gol zaostatka, igrač zaostatka. No Dinamo je tadašnjeg viceprvaka Engleske, za kojeg su igrali Tomasson, Asprilla, Stuart Pearce i ostale zvijezde poptuno nadigrao i s igračem manje zabio dva gola. Može se, ako imate kvalitetu. A Hajduk je nema. Barem ne toliku da bi s igračem manje mogao parirati Dinamu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bjelica je odlično posložio momčad i u drugom dijelu Hajduk nije mogao ništa. Baš ništa. Štoviše, da su bili malo koncentriraniji, igrači Dinama mogli su zabiti još koji gol. Djelovali su sigurno, moćno, kontrolirali igru i Hajduk vrlo vjerojatno ne bi zabio gol da se igra još tri sata. Možda i tri dana.

Bjeličina odluka da Petkovića malo drži na ledu, pokazala se jako dobrom jer je Bruno protiv Hajduka opet izgledao jako dobro. Borio se s trojicom, četvoricom Hajdukovih braniča, asistirao, spuštao loptu, dodavao.. Bio je baš onaj Petković iz reprezentacije. No, uz dužno poštovanje njemu i Oršiću, koji je također bio sjajan, utakmicu je obilježio Sadegh Moharrami.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iranac, koji na Instagramu ima malo manje od 600.000 pratitelja, više nego svi igrači u HNL-u zajedno, odigrao je veličanstvenu utakmicu. U obrani je spasio dva gola, u napadu djelovao kao Cafu i nakon ove utakmice više nema dvojbe - Moharrami je bolji od Stojanovića i potpuno je nejasno zašto se taj mladić u prvom dijelu sezone morao kaliti u Lokomotivi... Kako god, Dinamo bez straha može na ljeto prodati Stojanovića jer Moharrami je - zvijer!

I, da, ako ste dinamovac, onda je ovo bio idealan dan za vas. Zapravo, i više nego idealan. U 14 sati, za ručak, bio je serviran Bayern, jedan od najvećih svjetskih klubova. I to u Münchenu. Penali, trganje živaca, nervoza i na kraju - slavlje. Znate koliko vrijedno kada vam nakon utakmice dođu Giovane Elber i Miroslav Klose, dvije legenda Bayerna i dva velika napadača, čestitaju i zažele vam da osvojite naslov prvaka Europe. Ej, ljudi, Dinamo u kontekstu naslova europskog prvaka!

A onda, kad se slegnu emocije iz Münchena, za večeru vam dolazi Hajduk na Poljudu. Najveći hvatski derbi. Bayern je velika pobjeda, no za svakog dinamovca nema većeg gušta od pobjede na Poljudu. I to pogotovo kad uoči utakmice trener Hajduka Igor Tudor kaže da je na Poljudu Hajduk favorit protiv Barcelone i Real Madrida, a kako onda ne bi bio protiv Dinama. I to je dodatna pohvala Dinamu jer je uspio ono što bi bilo teško ostvarivo Messiju i Rakitiću, odnosno Modriću i Benzemi.