Kakav gaf: Gazda niželigaša je otkrio tko postaje trener Reala

Florentina Pereza šokirao je odlazak Zinedinea Zidanea jer malo je tko mogao pogoditi da će francuski velemajstor otići s Realove klupe nakon što je osvojio tri uzastopne Lige prvaka.

Ipak, karizmatik kakav i je, nije htio slušati nikog osim - samog sebe. Otišao je, a Real se potom bacio u potragu za novim vođom. Odmah su se sjetili Mauricia Pochettina iz Tottenhama, Argentinac ih je odbio...

Potom su se okrenuli Massimilianu Allegriju iz Juventusa koji nije htio prekršiti obećanje Juventusu da će ostati pa se Real okrenuo rješenjima iz svoga dvorišta.

Barem ako je za vjerovati Victoru Galvezu, ljutitom predsjedniku niželigaša Murcije.

- Guti će biti novi trener Real Madrida. Mi smo ga željeli i bilo bi mi drago da je Zidane ostao još dva dana jer tada bismo uspjeli završiti dogovor s Gutijem - ispalio je na press konferenciji.

"Guti has accepted the Real Madrid job" https://t.co/YsYXKpXlEJ has Murcia president Víctor Gálvez let the cat out of the bag? pic.twitter.com/JxdUU8vAXr