Kakav majstor! Cernogoraz u samo mjesec dana postao europski i svjetski prvak u trapu

Hrvatski strijelac Giovanni Cernogoraz (40) po drugi je put u karijeri osvojio naslov europskog prvaka u trapu na EP u Osijeku i to mjesec dana nakon što je postao svjetski prvak u toj disciplini.

Cernogoraz, koji je prvi naslov europskog prvaka osvojio 2012. godine u Larnaki, a iste je te godine ostvario i najveći uspjeh u karijeri postavši olimpijski pobjednik u Londonu, briljirao je u finalu u kojem je pogodio 48 od 50 meta.

Jedina dva promašaja u finalu Cernogoraz je imao u prvih devet pucnjeva da bi zatim pogodio čak 41 put zaredom, ali to je bilo i potrebno za zlato jer je srebrni Talijan Mauro De Filippis imao 47 pogodaka. De Filippis i Cernogoraz bili su poravnati sve do 49. mete kada je Talijan promašio i otvorio Cernogorzu priliku za osvajanje zlata. No, niti tu nije bio kraj drami, jer je stroj za izbacivanje meta čak tri puta zaredom zablokirao, ali Cernogoraz je ostao koncentriran i pogodio za prednost, a zatim je bio precizan i u posljednjoj seriji.

Finale su i inače obilježili tehnički problemi, u nekoliko je navrata bilo i prekidano, a dogodilo se više od 60 puta da meta nije izašla na vrijeme.

Broncu je sa 33 pogotka osvojio Francuz Sebastian Guerrero koji je bio stopostotan u kvalifikacijama.

Prije mjesec dana Cernogoraz je stigao do svjetskog zlata u Bakuu.

U finale u Osijeku Cernogoraz je ušao kao šesti iz kvalifikacija u kojima je pogodio 122 mete. Sjajan je u kvalifikacijama bio Francuz Sebastian Guerrero koji je imao svih 125 pogodaka, po 124 pogotka imali su Talijani Mauro De Filippis i Giovanni Pellielo, a u finalu će još sudjelovati Talijan Massimo Fabbrizi i Francuz Clement Bourgue sa po 123 pogotka.

Anton Glasnović je završio na osmom mjestu sa 121 pogotkom, dok je Josip Glasnović ostao 49. sa 117 pogodaka.