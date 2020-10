Kakav majstor iz Neretvanca: U samo pet dana zabio direktno iz kornera, pa čudesan slobodnjak

Junak trećeligaškog nogometa ovih je dana 19-godišnji Mario Popić, veznjak Neretvanca. Sjajni nogometaš zabio je dva fantastična pogotka koje će on i navijači Neretvanca dugo pamtiti...

<p>Hrvatski niželigaški nogomet često 'ljubiteljima bubamare' zna ponuditi pravi spektakl. Sjajne poteze, odlične golove, utakmice za pamćenje. A ovoga tjedna za naslovne uloge, pa i sjajnu priču pobrinuo se 19-godišnji Mario Popić, nogometaš trećeligaša Neretvanca iz Opuzena. Naime, sjajni Popić je u samo pet dana zabio dva eurogola, dva pogotka o kojima će se još dugo pričati.</p><p>Neretvanac je prvo u subotu 10. listopada svladao (4-3) NK OSK Otok, a Popić je za konačnih 4-1 pogodio direktno iz kornera u 86. minuti. I to u stilu legendarnog Bake Sliškovića! No, to nije bila jedina ovotjedna čarolija mladog veznjaka, pa je Popić u srijedu (14. listopada) u derbiju protiv BŠK Zmaja maestralno u 85. minuti pogodio iz slobodnog udarca za pobjedu (4-3) Neretvanca, ali i veliku feštu na tribinama.</p><p>Mario Popić je iz Neretvanca još 2017. godine prešao u redove Hajduka s kojim je dvije godine imao stipendijski ugovor. Splićani su ga slali i na posudbu u Dugopolje, a po isteku ugovora s 'bijelima', vratio se u Neretvanac ovoga ljeta i nastavio oduševljavati na trećeligaškim terenima. Mario Popić kao i svi navijači Neretvanca dugo će pamtiti ova dva sjajna gola, ali i dvije pobjede njihovih ljubimaca...</p>