Kakav majstor! Kramarić zabio fantastičan gol iz slobodnjaka

Kako samo igra Andrej Kramarić, uvjerili smo se kroz cijelu sezonu. Hrvatski reprezentativac postao je najbolji strijelac Hoffenheima u povijesti, ali on jednostavno ne staje! Sjajni Andrej zabio je za vodstvo od 2-0 u zadnjem kolu Bundeslige protiv Mainza i to na kakav način. Dok se Bayern i Borussia bore za naslov, Andrej se potrudio da i on bude priča dana u Njemačkoj.

Njegova momčad dobila je slobodni udarac na otprilike 20 metara od gola i Krama je loptu uzeo u ruke u 34. minuti. Pogledao je golmana u oči, odmjerio i fantastično pogodio! Lopta je otišla u desnu golmanovu stranu uz samu stativu i to je bilo neobranjivo. Golman Zentner samo je ispratio loptu pogledom i uživao u majstoriji koju nam je ponudio sjajni Krama.

Ovo mu je bio 17. gol u Bundesligi uz četiri asistencije i trenutno je 4. najbolji strijelac, pet golova iza sjajnog Roberta Lewandowskog.

Trenutačan rezultat je 2-1 za Hoffenheim, a prvi gol je zabio Belfodil u 12. minuti. Za Mainz je pogodio Brosinski iz penala.